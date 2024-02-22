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Защитник «Спартака» может продолжить карьеру в Армении

вчера, 12:10

Футбольный клуб «Урарту» сделал официальное предложение об аренде до конца сезона без права выкупа защитника «Спартака» Павла Маслова. В ближайшие дни станет ясно, состоится ли трансфер. Напомним, «Урарту» возглавляет бывший «спартаковец» Дмитрий Гунько.

Маслов выступает за «Спартак» с января 2020 года. Его контракт истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне 23-летний центральный защитник провёл 4 матча и получил жёлтую карточку.

Ранее сообщалось, что Маслов отказался переходить в сербский клуб.

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zar5eyecmpbz
zar5eyecmpbz
вчера в 12:40
Это очень хорошо. Будет играть и повышать своё мастерство
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