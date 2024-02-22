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Немецкий клуб проявлял интерес к игроку «Оренбурга»

вчера, 11:54

Полузащитником «Оренбурга» и сборной Боснии и Герцеговины Иваном Башичем интересовался клуб из Германии. Об этом рассказал агент игрока Асхат Идризович.

К Башичу был интерес от немецкого клуба, но после разговора со спортивным директором «Оренбурга» решили не трогать игрока в зимнее трансферное окно. У клуба нет сейчас интереса расставаться с ним, Ивана хотели бы сохранить до лета. Так что до конца сезона он на 100 процентов останется в «Оренбурге», а дальше уже будем смотреть.

Башич выступает за «Оренбург» с июля 2022 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В текущем сезоне 21-летний полузащитник сыграл 22 матча, в которых отметился голом и получил 2 жёлтых карточки.

Ранее в «Оренбурге» заявили, что трансферная кампания закончена.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:00
Что-то типа Оснабрюка?)
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:08
Уточните пожалуйста какой лиги клуб Германии !?)
Гость
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