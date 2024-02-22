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«Крылья Советов» подпишут игрока из Аргентины

вчера, 11:14

«Крылья Советов» арендуют до конца сезона за 230 тысяч евро нападающего «Лануса» Франко Ороско. Соглашение предусматривает опцию выкупа 70 % прав на игрока за 2,5 миллиона евро. Ороско вылетел в Москву, чтобы пройти медицинский осмотр, а затем он присоединится к «Крыльям Советов» на сборе в Турции.

В начале текущего года аргентинец не играл за «Ланус» из-за тяжёлых переговоров между клубами. «Гранатовые» хотели сразу продать 70 % прав на Ороско за 4,5 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего вингера в 2 миллиона евро.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:18
Удачи Франко и большое спасибо нашему селекционному отделу
Если и он стрельнет, то зарплату им точно стоит поднять
memphis
memphis
вчера в 13:28
Наконец-то трансфер. И Гарре будет веселее
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:55
Чтото не так в этой аренде, какието мутные эти Аргентинцы!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:50
Молодой нападающий,посмотрим,что он из себя представляет.
shlomo
shlomo
вчера в 11:47
Будем надеяться что сумеет заиграть в Самаре. Удачи парню в матчах в РПЛ.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:31
Рано ещё говорить о каком либо удачным подписании - не известно в каком игровой и физической форме находится игрок.
Mozhay
Mozhay
вчера в 11:30
Пусть ему повезет в нашем приличном клубе.
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:24
надеемся пригодится на славу
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