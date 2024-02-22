«Крылья Советов» подпишут игрока из Аргентины

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вчера, 11:14

«Крылья Советов» арендуют до конца сезона за 230 тысяч евро нападающего «Лануса» . Соглашение предусматривает опцию выкупа 70 % прав на игрока за 2,5 миллиона евро. Ороско вылетел в Москву, чтобы пройти медицинский осмотр, а затем он присоединится к «Крыльям Советов» на сборе в Турции.

В начале текущего года аргентинец не играл за «Ланус» из-за тяжёлых переговоров между клубами. «Гранатовые» хотели сразу продать 70 % прав на Ороско за 4,5 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего вингера в 2 миллиона евро.