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Бензема: «Все те, кто говорит, что я хочу вернуться в Европу — лжецы»

сегодня, 00:13

Нападающий Карим Бензема прокомментировал слухи о том, что он хочет покинуть «Аль-Иттихад» и вернуться в Европу.

История о моём уходе не соответствует действительности. Я счастлив в Саудовской Аравии, у меня нет проблем с Гальярдо [главый тренер «Аль-Иттихада»]. Все те, кто говорит, что я хочу вернуться в Европу — лжецы.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:17
он бы много чего сказал, но контракт ...
Karkaz
Karkaz
сегодня в 08:10
Вот Бензема ответил тут местным комментаторам, которые рассказывали как он хочет убежать из СА )
6j58tg5pn2z3
6j58tg5pn2z3
сегодня в 07:10
А первый лжец - он сам
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 04:47
Согласен с Бензема, он не нужен никому в Европе и сам это понимает в отличии от дырявого.
Ну и самое главное, а что ему говорить, что он хочет?
Он уже показал своё желание убежать от верблюдов, но ему кое что поднесли к носу, поводили по губам, дали понюхать кулак в виде контракта и неустоек и Каримчик сразу опять полюбил верблюдов.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:19
Видимо арабы сделали ему замечание.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 02:59
Сомневаюсь, что Бензема кому-то из топов Европы нужен.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 00:34
На языке одно (контракт обязывает), на деле-другое.
Гость
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