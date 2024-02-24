Бензема: «Все те, кто говорит, что я хочу вернуться в Европу — лжецы»

Нападающий прокомментировал слухи о том, что он хочет покинуть «Аль-Иттихад» и вернуться в Европу.

История о моём уходе не соответствует действительности. Я счастлив в Саудовской Аравии, у меня нет проблем с Гальярдо [главый тренер «Аль-Иттихада»]. Все те, кто говорит, что я хочу вернуться в Европу — лжецы.