Стало известно, какую сумму «Реал» заплатит за трансфер Альфонсо Дэвиса

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вчера, 22:45

Защитник «Баварии» , скорее всего, перейдёт в «Реал» этим летом.

По данным источника, на днях в Мюнхене состоялась встреча между руководством мюнхенского клуба и агентом футболиста. Основное внимание было уделено будущему игрока.

«Реал» готов заплатить за трансфер Дэвиса максимум 40-50 млн евро. «Бавария» ожидает, что «сливочные» снизят эту сумму, потому что до конца контракта защитника остаётся всего один год.

На данный момент Дэвис находится ближе к переходу в «Реал», чем к продлению контракта с «Баварией», который истекает летом 2025 года.