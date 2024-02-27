Лидерство «Байера» и «Ливерпуля». Итоги тура в лигах топ-5

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сегодня, 01:28

В АПЛ лидирует «Ливерпуль» (60 очков), «Манчестер Сити» имеет в своем активе 59 баллов, а у «Арсенала» на 1 пункт меньше. Топ-4 замыкает «Астон Вилла» (52 балла). В нижней части таблицы расположились «Лутон» (20 очков), «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» (по 13 пунктов).

В Ла Лиге на первом месте идет «Реал» (65 очков), далее идут «Жирона» (59 пунктов) и «Барселона» (57 баллов). Топ-4 замыкает «Атлетико» (52 балла). В нижней части таблицы расположились «Кадис», «Гранада» и «Альмерия» (18, 14 и 9 очков соответственно).

В Италии «Интер» является лидером (66 очков), «Ювентус» идет на 2-й позиции (57 баллов), на 3-м месте «Милан» (53 балла). Топ-4 замыкает «Болонья» (48 очков). В нижней части таблицы идут «Сассуоло», «Кальяри» (по 20 очков) и «Салернитана» (13 баллов).

В Германии с отрывом лидирует «Байер» (61 пункт), «Бавария» идет на 2-м месте (53 балла), на 3-й строчке «Штутгарт» (47 очков). «Боруссия» Дортмунд замыкает топ-4 (41 пункт). В нижней части таблицы находятся «Кёльн», «Майнц» и «Дармштадт» (17, 15 и 13 очков соответственно).