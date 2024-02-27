Лидерство «Байера» и «Ливерпуля». Итоги тура в лигах топ-5

В АПЛ лидирует «Ливерпуль» (60 очков), «Манчестер Сити» имеет в своем активе 59 баллов, а у «Арсенала» на 1 пункт меньше. Топ-4 замыкает «Астон Вилла» (52 балла). В нижней части таблицы расположились «Лутон» (20 очков), «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» (по 13 пунктов).
В Ла Лиге на первом месте идет «Реал» (65 очков), далее идут «Жирона» (59 пунктов) и «Барселона» (57 баллов). Топ-4 замыкает «Атлетико» (52 балла). В нижней части таблицы расположились «Кадис», «Гранада» и «Альмерия» (18, 14 и 9 очков соответственно).
В Италии «Интер» является лидером (66 очков), «Ювентус» идет на 2-й позиции (57 баллов), на 3-м месте «Милан» (53 балла). Топ-4 замыкает «Болонья» (48 очков). В нижней части таблицы идут «Сассуоло», «Кальяри» (по 20 очков) и «Салернитана» (13 баллов).
В Германии с отрывом лидирует «Байер» (61 пункт), «Бавария» идет на 2-м месте (53 балла), на 3-й строчке «Штутгарт» (47 очков). «Боруссия» Дортмунд замыкает топ-4 (41 пункт). В нижней части таблицы находятся «Кёльн», «Майнц» и «Дармштадт» (17, 15 и 13 очков соответственно).
Во Франции уверенно лидирует ПСЖ (54 балла), на 2-м месте находится «Брест» (43 пункта), на 3-й строчке «Монако» (41 пункт). Топ-4 замыкает «Ницца» (40 баллов). В нижней части таблицы находятся «Лорьян» (22 балла), «Мец» и «Клермон» (по 17 очков).
АПЛ. Лидерство Ливерпуля во многом связано с невнятной игрой МС, который далек от прошлогодней своей формы как небо от земли. Лидерство временное и неубедительное, поскольку в спину дышат и МС, и Арсенал, а кроме того не сказать, что Ливер по игре превосходит прямых конкурентов.
На мой взгляд, самый привлекательный футбол в АПЛ демонстрирует Арсенал, чья игра, мало похожа на британский классический футбол. Футбол Клоппа не меняется, не самый интересный, силовой, атлетичный и прессингующий. Но Клопп играл так всегда, и даже тогда, когда работал в Германии. Если МС вернет былую игру, он самый вероятный фаворит за чемпионство. При всем Уважении к Арсеналу, почему-то не очень верю в победу этой команды в чемпионате. Очень хочется ошибиться.
Бундес. При всем Уважении к Алонсо, но во многом его лидерство обусловлено бездарной игрой Баварии. У Байера фактически и практически нет конкурентов. Однако ряд игр показали, что у Байера предостаточно уязвимых мест. И Штутгарт, и другие команды наглядно продемонстрировали, как надо играть против Байера.
Футбол Байера во многом стихийный, импульсивный и не прагматичный, он, я бы сказал, в определенной степени эксперементальный. Показательными будут игры команды в ЛЧ, где уровень команд несоизмеримо выше уровня Бундеса, там и посмотрим.
Про Баварию говорить нет смысла, команда провалила сезон. Причин много, разбираться не буду. Симпатично смотрится Штутгарт, команда играет в атакующий, изобретательный футбол, но, по мнению болельщиков этого клуба, на большие подвиги, пока не способна - не хватает стабильности. Разочарованием сезона выглядит Ляйпциг. Большего я ждал от М.Розе. Причины невнятной игры команды мне неизвестны. М.Розе - очень самобытный тренер, креативный, я бы даже сказал с оригинальным футбольным мышлением, которого в Германии называют тренером будущего.
АПЛ. Лидерство Ливерпуля во многом связано с невнятной игрой МС, который далек от прошлогодней своей формы как небо от земли. Лидерство временное и неубедительное, поскольку в спину дышат и МС, и Арсенал, а кроме того не сказать, что Ливер по игре превосходит прямых конкурентов.
На мой взгляд, самый привлекательный футбол в АПЛ демонстрирует Арсенал, чья игра, мало похожа на британский классический футбол. Футбол Клоппа не меняется, не самый интересный, силовой, атлетичный и прессингующий. Но Клопп играл так всегда, и даже тогда, когда работал в Германии. Если МС вернет былую игру, он самый вероятный фаворит за чемпионство. При всем Уважении к Арсеналу, почему-то не очень верю в победу этой команды в чемпионате. Очень хочется ошибиться.
Бундес. При всем Уважении к Алонсо, но во многом его лидерство обусловлено бездарной игрой Баварии. У Байера фактически и практически нет конкурентов. Однако ряд игр показали, что у Байера предостаточно уязвимых мест. И Штутгарт, и другие команды наглядно продемонстрировали, как надо играть против Байера.
Футбол Байера во многом стихийный, импульсивный и не прагматичный, он, я бы сказал, в определенной степени эксперементальный. Показательными будут игры команды в ЛЧ, где уровень команд несоизмеримо выше уровня Бундеса, там и посмотрим.
Про Баварию говорить нет смысла, команда провалила сезон. Причин много, разбираться не буду. Симпатично смотрится Штутгарт, команда играет в атакующий, изобретательный футбол, но, по мнению болельщиков этого клуба, на большие подвиги, пока не способна - не хватает стабильности. Разочарованием сезона выглядит Ляйпциг. Большего я ждал от М.Розе. Причины невнятной игры команды мне неизвестны. М.Розе - очень самобытный тренер, креативный, я бы даже сказал с оригинальным футбольным мышлением, которого в Германии называют тренером будущего.