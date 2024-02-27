«Жирона» разгромила «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги

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сегодня, 00:58

«Жирона» крупно обыграла «Райо Вальекано» в 26-м туре Ла Лиги (3:0).

Виктор Цыганков открыл счет на 52-й минуте, Савио отличился на 90+1-й и 90+6-й.

У гостей на 76-й за вторую желтую карточку с поля был удален Хосеп Чаварриа.

После поединка «Жирона» идет на 2-м месте (59 баллов), «Райо Вальекано» находится на 14-й строчке (25 очков).