«Жирона» разгромила «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги

«Жирона» крупно обыграла «Райо Вальекано» в 26-м туре Ла Лиги (3:0).
Виктор Цыганков открыл счет на 52-й минуте, Савио отличился на 90+1-й и 90+6-й.
У гостей на 76-й за вторую желтую карточку с поля был удален Хосеп Чаварриа.
После поединка «Жирона» идет на 2-м месте (59 баллов), «Райо Вальекано» находится на 14-й строчке (25 очков).
атакующий эпизод, и казалось, что её игровой спад грозит вот-вот перерасти
в полновесный кризис.
Однако в перерыве Мичел, видимо, показал ребятишкам кузькину мать, и Жирона вспомнила, в какой футбол она умеет играть- быстрый, комбинационный, по всему фронту атаки, растягивая соперника и вынуждая его впадать
в растерянность ещё до создания непосредственных голевых моментов.
Райо сразу же поплыл..
Однако, спад Жироны в последних турах неминуемо нанёс вред команде.
Так, У Довбика явно сбился прицел, и он угробил минимум три момента, близких
к 100-процентным.
А Савио, до того, как сделать свой дубль в компенсированное время, играл настолько безобразно и запорол такое количество перспективных подходов,
что за такую игру обычно ссылают в дубль..
Если бы не косяки Довбика и Савио, счёт сегодня был бы намного крупнее.
Конечно, Райо- соперник невзыскательный, но всё же в действиях Жироны
появились намёки на воспоминания о хорошем)
Да ещё баски- теневой соперник Жироны за ЛЧпозицию- вчера проиграли,
и гандикап достиг 10 очков, это уже внушительно..
атакующий эпизод, и казалось, что её игровой спад грозит вот-вот перерасти
в полновесный кризис.
Однако в перерыве Мичел, видимо, показал ребятишкам кузькину мать, и Жирона вспомнила, в какой футбол она умеет играть- быстрый, комбинационный, по всему фронту атаки, растягивая соперника и вынуждая его впадать
в растерянность ещё до создания непосредственных голевых моментов.
Райо сразу же поплыл..
Однако, спад Жироны в последних турах неминуемо нанёс вред команде.
Так, У Довбика явно сбился прицел, и он угробил минимум три момента, близких
к 100-процентным.
А Савио, до того, как сделать свой дубль в компенсированное время, играл настолько безобразно и запорол такое количество перспективных подходов,
что за такую игру обычно ссылают в дубль..
Если бы не косяки Довбика и Савио, счёт сегодня был бы намного крупнее.
Конечно, Райо- соперник невзыскательный, но всё же в действиях Жироны
появились намёки на воспоминания о хорошем)
Да ещё баски- теневой соперник Жироны за ЛЧпозицию- вчера проиграли,
и гандикап достиг 10 очков, это уже внушительно..