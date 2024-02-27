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«Жирона» разгромила «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги

сегодня, 00:58
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона3 : 0Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо ВальеканоМатч завершен

«Жирона» крупно обыграла «Райо Вальекано» в 26-м туре Ла Лиги (3:0).

Виктор Цыганков открыл счет на 52-й минуте, Савио отличился на 90+1-й и 90+6-й.

У гостей на 76-й за вторую желтую карточку с поля был удален Хосеп Чаварриа.

После поединка «Жирона» идет на 2-м месте (59 баллов), «Райо Вальекано» находится на 14-й строчке (25 очков).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:43
не хочет сдаваться Жирона !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:31
Всё-таки рано Жироне бороться за чемпионство. Нужно ещё обрасти мясом...
баск
баск
сегодня в 01:22, ред.
За весь первый тайм Жирона соорудила на 39' единственный внятный
атакующий эпизод, и казалось, что её игровой спад грозит вот-вот перерасти
в полновесный кризис.

Однако в перерыве Мичел, видимо, показал ребятишкам кузькину мать, и Жирона вспомнила, в какой футбол она умеет играть- быстрый, комбинационный, по всему фронту атаки, растягивая соперника и вынуждая его впадать
в растерянность ещё до создания непосредственных голевых моментов.

Райо сразу же поплыл..
Однако, спад Жироны в последних турах неминуемо нанёс вред команде.

Так, У Довбика явно сбился прицел, и он угробил минимум три момента, близких
к 100-процентным.

А Савио, до того, как сделать свой дубль в компенсированное время, играл настолько безобразно и запорол такое количество перспективных подходов,
что за такую игру обычно ссылают в дубль..

Если бы не косяки Довбика и Савио, счёт сегодня был бы намного крупнее.
Конечно, Райо- соперник невзыскательный, но всё же в действиях Жироны
появились намёки на воспоминания о хорошем)

Да ещё баски- теневой соперник Жироны за ЛЧпозицию- вчера проиграли,
и гандикап достиг 10 очков, это уже внушительно..
Гость
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