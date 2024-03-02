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Джорджина на Неделе моды в Париже показала платье с именем Роналду

вчера, 10:29

Джорджина Родригес, спутница нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, вышла на подиум во время показа новой коллекции Vetements на Неделе моды в Париже.

Джорджина прошла по подиуму в красном платье с седьмым номером, автографом и фамилией Роналду спереди.

Джорджина на Неделе моды в Париже показала платье с именем Роналду

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:17
Спасибо, что не "увидел" подвоха и с должной иронией отделил футбол от....
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 18:30
Цвета Мю.
112910415
112910415
вчера в 17:59
всякий контракт должен быть честно отработан !
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 17:13
Там не автограф, там явно надпись : Я здесь, а не Месси.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:47
Да ты и сам неплохо про дырявого сказал.
Если честно, то не хотел ничего писать, но ты чётко выразился про их "рабочие" места.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:06
Народ не видит сути: бабёнка намекает публике, то что у Рона со спины у меня спереди!
Но это личное дело и к футболу не имеет Прямого отношения.
(Более точно щас распишет товарищ с берегов самого глубокого и пресноводного озера...)))
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:50
Это платье Рона?
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:50
Интересно Рон за это получит отчисления на свой банковский счёт !
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 11:03, ред.
Не Роналду она пиарит.. А то, что под надписью.. Намекает на "семёрку" ..Бабы хитры.. 😀🤭
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 10:59
А ещё ей тоже надо научиться "играть на гитаре" после криков : Месси, Месси.. 🎸.. До пары.. Хе..🤣..
Elliada_
Elliada_
вчера в 10:40
Пиарит Роналду любым способом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:33
Иногда он сам по дому в нём рассекает...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:31
Рекламируем только своего Роналду!!!
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