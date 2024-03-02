Джорджина на Неделе моды в Париже показала платье с именем Роналду

Джорджина Родригес, спутница нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, вышла на подиум во время показа новой коллекции Vetements на Неделе моды в Париже.
Джорджина прошла по подиуму в красном платье с седьмым номером, автографом и фамилией Роналду спереди.
Если честно, то не хотел ничего писать, но ты чётко выразился про их "рабочие" места.
Если честно, то не хотел ничего писать, но ты чётко выразился про их "рабочие" места.
Но это личное дело и к футболу не имеет Прямого отношения.
(Более точно щас распишет товарищ с берегов самого глубокого и пресноводного озера...)))
Но это личное дело и к футболу не имеет Прямого отношения.
(Более точно щас распишет товарищ с берегов самого глубокого и пресноводного озера...)))