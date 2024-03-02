Джорджина на Неделе моды в Париже показала платье с именем Роналду

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вчера, 10:29

, спутница нападающего «Аль-Насра» , вышла на подиум во время показа новой коллекции Vetements на Неделе моды в Париже.

Джорджина прошла по подиуму в красном платье с седьмым номером, автографом и фамилией Роналду спереди.