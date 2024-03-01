«Барселона» может начать выпускать форму под собственным брендом

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вчера, 08:36

«Барселона» может досрочно прекратить партнерство с Nike.

Если договор будет расторгнут, то каталонцы станут выпускать форму под собственным брендом. Они это будут делать с помощью компании BLM (Barça Licensing and Merchandising), которая уже выпускает всю неспортивную клубную одежду.

Помимо этого, клуб может начать сотрудничество с неназванной крупной транснациональной корпорацией, которая поможет с производством формы.

Окончательное решение, вероятно, будет принято на следующей неделе. Скорее всего, сотрудничество с Nike продлено не будет.