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«Барселона» может начать выпускать форму под собственным брендом

вчера, 08:36

«Барселона» может досрочно прекратить партнерство с Nike.

Если договор будет расторгнут, то каталонцы станут выпускать форму под собственным брендом. Они это будут делать с помощью компании BLM (Barça Licensing and Merchandising), которая уже выпускает всю неспортивную клубную одежду.

Помимо этого, клуб может начать сотрудничество с неназванной крупной транснациональной корпорацией, которая поможет с производством формы.

Окончательное решение, вероятно, будет принято на следующей неделе. Скорее всего, сотрудничество с Nike продлено не будет.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 13:06
А деньги, получаемые по спонсорским контрактам, чем будут компенсировать?
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:12, ред.
Перейти на продукцию своего собственного бренда - это очень хорошо, но это в любом случае затраты и вложения на производство. Я конечно не знаю всей финансовой кухни Барселоны, но как по мне в нынешнем положении Барсы делать такие кардинальные финансовые рокировки, ещё и отказываясь от спонсорских вложений такого гиганта как Nike, - это довольно рискованная затея. Обычно такие шаги подготавливаются задолго до их осуществления, а судя по тому, что ещё совсем недавно Барселона была на грани банкротства, вряд ли у неё была финансовая возможность подготовить такие глобальные схемы. Если же полагаться на помощь какой-то транснациональной компании в вопросе производства, то это значит скорее всего часть прав своего бренда Барса отдаст этой компании, это стандартная схема, особенно часто применяющаяся при ребрендинге, когда компания жертвует частью своих доходов ради реформации производства и выхода на новые рынки. Но тогда прибыль от своего бренда финансово не сильно будет отличаться от спонсорских вливаний того же Nike, а возможно и станет меньшей, при этом Барса потеряет такого "жирного" партнёра как Nike на спортивном рынке. Но это лично моя, субъективная оценка ситуации. Так что тут из двух одно: или есть детали в этой сделке, которых мы не знаем, дающие Барсе какие-то жирные плюсы, или же это чья-то красивая афера, прикрытая благими намерениями, на которой кто-то неплохо поднимется, но при этом ещё больше ослабит финансовое положение Барсы, или выражаясь языком 90-х, просто "кинет на бабки".
vk795c8mmet9
vk795c8mmet9
вчера в 10:15
Вот так возьмут и просто кинут Nike.
597x7gdwbppu
597x7gdwbppu
вчера в 09:21
Скоро экономия дойде до того, что лапортиха будет лично шить форму на швейной машинке
Гость
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