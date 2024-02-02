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В Сети появились фото гостевой формы «Баварии» на сезон 2024/25

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:47
Чтобы к расизму не подкопаться
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:48
Просто типичная выездная форма, ничего интересного) Только по эмблеме и можно угадать клуб, а она и не видна особо)

Мне больше нравятся поэтому сейчас формы команд из серии А, те же "Кальяри" и т.п., там всё ещё стараются всегда клубные цвета подчеркнуть в форме, а не ширпотреб, который ещё и сотни клубов, лепить)
47tzzg66t8e9
47tzzg66t8e9
вчера в 11:40
Черный цвет формы выглядит стильно и элегантно, особенно на фоне ярких домашних форм других команд.
4zxzzmrt6py6
4zxzzmrt6py6
вчера в 11:33
Хрень какую-то придумали
Гость
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