В Сети появились фото гостевой формы «Баварии» на сезон 2024/25

В Сети появились фотографии гостевой формы «Баварии» на следующий сезон.
Дизайн новой формы в основном будет черного цвета.
В Сети появились фотографии гостевой формы «Баварии» на следующий сезон.
Дизайн новой формы в основном будет черного цвета.
Мне больше нравятся поэтому сейчас формы команд из серии А, те же "Кальяри" и т.п., там всё ещё стараются всегда клубные цвета подчеркнуть в форме, а не ширпотреб, который ещё и сотни клубов, лепить)
Мне больше нравятся поэтому сейчас формы команд из серии А, те же "Кальяри" и т.п., там всё ещё стараются всегда клубные цвета подчеркнуть в форме, а не ширпотреб, который ещё и сотни клубов, лепить)