Вратарь «Манчестер Сити» отказался от продления контракта

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сегодня, 12:47

«Манчестер Сити» не смог договориться о продлении контракта с вратарём Штефаном Ортегой. Стороны не сошлись в вопросе размера заработанной платы. Ортега считает, что готов к тому, чтобы стать основным и летом может покинуть команду. В ближайшее время «Манчестер Сити» и игрок возобновят переговоры.

Ортега выступает за «горожан» с июля 2022 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 31-летний вратарь сыграл 9 матчей во всех турнирах, пропустил 11 мячей и 2 матча отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает немца в 9 миллионов евро.