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Вратарь «Манчестер Сити» отказался от продления контракта

сегодня, 12:47

«Манчестер Сити» не смог договориться о продлении контракта с вратарём Штефаном Ортегой. Стороны не сошлись в вопросе размера заработанной платы. Ортега считает, что готов к тому, чтобы стать основным и летом может покинуть команду. В ближайшее время «Манчестер Сити» и игрок возобновят переговоры.

Ортега выступает за «горожан» с июля 2022 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 31-летний вратарь сыграл 9 матчей во всех турнирах, пропустил 11 мячей и 2 матча отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает немца в 9 миллионов евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:08
вот !
хорошие футболисты лавку протирать не любят !
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 16:16
Его можно понять, Ортега хороший кипер и заслуживает играть в основе какого-нибудь клуба.
4gk6bzayu4n2
4gk6bzayu4n2
сегодня в 16:10
Не удивительно...
nt4vufpcnr2q
nt4vufpcnr2q
сегодня в 15:42
Заколебался на лавке сидеть у Сити
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:24
Хочет быть первым номером, а в сити есть Эдерсон
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:18
Вот он шанс для Баварии приобрести вполне нормального вратаря, который заменит Нойера. Ортега так же как и Нойер отлично играет ногами, прошел школу Гвардиолы), а значит в стиль Баварии впишется идеально, плюс немец, а значит и с партнерами легко найдет общий язык. 9 лямов не такие большие деньги, а позицию можно закрыть года на 4
hk3cwc22y82x
hk3cwc22y82x
сегодня в 12:50
Есть ещё время может договорятся!!!!
Гость
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