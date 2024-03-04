«Бавария» работает над продлением контракта с Киммихом

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вчера, 08:47

Полузащитник может остаться в «Баварии» на более длительный период.

По информации источника, клуб работает над новым контрактом с игроком сроком на 3 года. Действующее соглашение хавбека с мюнхенской командой рассчитано до 2025 года.