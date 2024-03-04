«Бавария» работает над продлением контракта с Киммихом

Полузащитник Йозуа Киммих может остаться в «Баварии» на более длительный период.
По информации источника, клуб работает над новым контрактом с игроком сроком на 3 года. Действующее соглашение хавбека с мюнхенской командой рассчитано до 2025 года.
Полузащитник Йозуа Киммих может остаться в «Баварии» на более длительный период.
По информации источника, клуб работает над новым контрактом с игроком сроком на 3 года. Действующее соглашение хавбека с мюнхенской командой рассчитано до 2025 года.
хо-хо-хо"...Игрок умный с организаторскими способностями, очень
проигрывать не любит!
хо-хо-хо"...Игрок умный с организаторскими способностями, очень
проигрывать не любит!