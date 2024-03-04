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«Бавария» работает над продлением контракта с Киммихом

вчера, 08:47

Полузащитник Йозуа Киммих может остаться в «Баварии» на более длительный период.

По информации источника, клуб работает над новым контрактом с игроком сроком на 3 года. Действующее соглашение хавбека с мюнхенской командой рассчитано до 2025 года.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 20:09, ред.
Киммих сильно сдал и навряд ли больше заиграет по настоящему. Другая плохая новость, Мусиалла отказался от продления контракта, вот это будет потеря…
112910415
112910415
вчера в 09:31
необходимый и незаменимый !
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 09:25
...как он живёт с таким именем, и как его зовут в команде " Йо-йо-ой
хо-хо-хо"...Игрок умный с организаторскими способностями, очень
проигрывать не любит!
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:11
Киммих рабочая лошадка на поле и очень нужен команде . Так что всё логично.
Гость
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