Главный тренер олимпийской сборной Аргентины провёл беседу с Месси

Главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано предложил нападающему «Интер Майами» и основной национальной команды «бело-голубых» Лионелю Месси принять участие в Олимпийских играх 2024 года.
Я поговорил с Лео, и мы договорились повторить это через некоторое время. Он только начал сезон с «Интер Майами», до Игр далеко, особенно если учесть, что у него ещё и Копа Америка. Это непростая ситуация. Мы должны посмотреть, хватит ли у него сил, чтобы сыграть там.
Мы не собирались беспокоить его или оказывать на него давление. Просто сделали ему приглашение и дадим время, чтобы он мог подумать и учесть интересы клуба. В контексте «Интер Майами» и MLS ему также нелегко отсутствовать долгое время. Решение остаётся за Лео.
Напомним, для участия на Олимпиаде можно заявить трёх игроков старше 23 лет. Ранее полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария сообщил, что не сможет поехать в Париж.
Спасибо ФИФАвским пацанам из Цюриха.
Спасибо ФИФАвским пацанам из Цюриха.