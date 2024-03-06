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Главный тренер олимпийской сборной Аргентины провёл беседу с Месси

сегодня, 12:17

Главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано предложил нападающему «Интер Майами» и основной национальной команды «бело-голубых» Лионелю Месси принять участие в Олимпийских играх 2024 года.

Я поговорил с Лео, и мы договорились повторить это через некоторое время. Он только начал сезон с «Интер Майами», до Игр далеко, особенно если учесть, что у него ещё и Копа Америка. Это непростая ситуация. Мы должны посмотреть, хватит ли у него сил, чтобы сыграть там.

Мы не собирались беспокоить его или оказывать на него давление. Просто сделали ему приглашение и дадим время, чтобы он мог подумать и учесть интересы клуба. В контексте «Интер Майами» и MLS ему также нелегко отсутствовать долгое время. Решение остаётся за Лео.

Напомним, для участия на Олимпиаде можно заявить трёх игроков старше 23 лет. Ранее полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария сообщил, что не сможет поехать в Париж.

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Все комментарии
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 13:17
Олимпиаду он выигрывал.. Зачем ещё раз?.. 🤔
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:02
Олимпиада - турнир, который в контексте футбола, не котируется сегодня.
Спасибо ФИФАвским пацанам из Цюриха.
8bdeh93th3cc
8bdeh93th3cc
сегодня в 13:02
Он готов всегда играть если есть за что???
112910415
112910415
сегодня в 12:55
сыграет, ежели захочет, почему бы нет
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:45
И о чём говорили кудесники футбола ..
Вещий
Вещий
сегодня в 12:32
Олимпийский футбольный турнир пройдет с 24 июля по 10 августа, а Кубок Америки пройдет в США с 20 июня по 10 июля.... две недели на восстановление сил и запросто может принять участие (даже в качестве авторитета выходя на поле минут на 30-40). Посмотрим на решение Мессеныша.
Гость
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