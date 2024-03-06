Главный тренер олимпийской сборной Аргентины провёл беседу с Месси

Главный тренер олимпийской сборной Аргентины предложил нападающему «Интер Майами» и основной национальной команды «бело-голубых» принять участие в Олимпийских играх 2024 года.

Я поговорил с Лео, и мы договорились повторить это через некоторое время. Он только начал сезон с «Интер Майами», до Игр далеко, особенно если учесть, что у него ещё и Копа Америка. Это непростая ситуация. Мы должны посмотреть, хватит ли у него сил, чтобы сыграть там.