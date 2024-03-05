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Клуб, проигравший все матчи сезона, поддержал «Шеффилд Юнайтед»

сегодня, 11:50

Клуб «Реал Какамора» поддержал «Шеффилд Юнайтед».

«Клинки» потерпели четыре домашних поражения подряд во всех турнирах с общим счётом 2:21, установив антирекорд в Англии. В последнем туре коллектив уступил «Арсеналу» (0:6).

Команда с Соломоновых островов обратилась к ШЮ на своей официальной странице в социальной сети, написав:

Всё в порядке. По крайней мере, вы не мы.

Сообщение также сопроводили фотографией с результатом своего матча, в котором они потерпели поражение со счётом 0:14.

«Реал Какамора» проиграл все 22 поединка в местном чемпионате сезона-2023 с разницей мячей -102.

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Шеффилд Юн
Перевод с reddit.com
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 12:21
Интересно а какой кэф в бук конторах был на счет 0:14?
112910415
112910415
сегодня в 12:17
чувство юмора в любой ситуации пригодится ! )
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 12:15
Это больше похоже на тролинг чем на поддержку !
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:01
Кикимора поддержала) Не думаю, что от этого Шеффилду лучше))
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 11:56
В такой ситуации остается шутить и играть дальше.
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