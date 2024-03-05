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сегодня, 11:50

Клуб «Реал Какамора» поддержал «Шеффилд Юнайтед».

«Клинки» потерпели четыре домашних поражения подряд во всех турнирах с общим счётом 2:21, установив антирекорд в Англии. В последнем туре коллектив уступил «Арсеналу» (0:6).

Команда с Соломоновых островов обратилась к ШЮ на своей официальной странице в социальной сети, написав:

Всё в порядке. По крайней мере, вы не мы.

Сообщение также сопроводили фотографией с результатом своего матча, в котором они потерпели поражение со счётом 0:14.

«Реал Какамора» проиграл все 22 поединка в местном чемпионате сезона-2023 с разницей мячей -102.