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Промес посещает ночные клубы, находясь под домашним арестом

сегодня, 13:53

Девушка нападающего «Спартака» Квинси Промеса Табата Робинсон выложила видео с игроком из ночного клуба. Напомним, 32-летний голландец находится под домашним арестом в ОАЭ.

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 15:53
Горбатого могила исправит.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:18
И зачем он нам нужен?
Отдать негра на родину...
Интерес
Интерес ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 14:50
Полностью согласен,такой дисциплинированный и законопослушный гражданин,да ещё и футболист РПЛ,просто не может нарушать таким циничным образом правил любой страны.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 14:41
Что-то Нидерланды не торолятся запрос в ОАЭ присылать... А зря.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:37
Мы не знаем условий домашнего ареста, поэтому все нападки на Промеса с нашей стороны пока беспочвенны и преждевременны. Эти условия могут определяться временем содержания под арестом, а именно: с...до...
Интерес
Интерес ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 14:22, ред.
Посмотрел...Родина предков-Суринам,для укрытия от нидерландского правосудия не годится-выдадут.Если очередной переворот не случится.А вот в сельве соседней Бразилии затеряться можно.Если не скушают на завтрак.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 14:19
Отмороженный
Интерес
Интерес
сегодня в 14:17
ПОнятное дело,что в его планы не входит продолжение карьеры в Спартаке",как и возвращение в Кумарное Королевство.Интересно,есть ли соглашение между Нидерландией и родиной его предков? Надо посмотреть,может туда подастся,к своим компаньонам.
Хиромант
Хиромант
сегодня в 14:17
- Да... Рисковый парень. На нём три статьи в разных странах, домашний арест, а он по ночным клубам шарится.
lotsman
lotsman
сегодня в 14:09
Все сбились с ног, думая как решить этот вопрос, и только Квинси релаксирует в компании новой пассии. Выкладывают видео из ночного бара, Квинси что-то комментирует. У него определенно все в порядке, совесть не мучает, желания провалиться под землю от стыда не замечено. Нападающий самонадеянно уверен, что Спартак все сделает для его скорейшего возвращения в Россию и не понимает, что он подставил и себя, и весь коллектив - клуб, болельщиков.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:58
Довыпендривается Промес... посадят его. А его девушка стукачек, однако...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:56
Ему плевать на все...ну это пока...
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