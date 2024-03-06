Промес посещает ночные клубы, находясь под домашним арестом

Девушка нападающего «Спартака» Квинси Промеса Табата Робинсон выложила видео с игроком из ночного клуба. Напомним, 32-летний голландец находится под домашним арестом в ОАЭ.
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