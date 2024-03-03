Тренер клуба «Лос-Анджелес» назвал «позором» матч на заснеженном поле

Главный тренер клуба «Лос-Анджелес» высказался о заснеженном поле в матче МЛС против команды «Реал Солт-Лейк» (0:3).

Погода в Солт-Лейк-Сити заставила задержать начало матча на 2 часа, а через четыре минуты после стартового свистка поединок вновь прервали из-за молнии. Через час встречу возобновили, хотя на поле было много снега, который продолжал падать в течение всей игры. Наставника гостей происходящее возмутило.

Условия игры были ужасными. Досадно, что нам пришлось заставить футболистов это испытать.

Просто посмешище, что сегодня состоялся матч. Это было одно из худших профессиональных спортивных событий, которые я видел в своей жизни.

Игра могла и должна была быть отменена. По моему мнению, то, что нам пришлось выйти сегодня на поле, – позор.