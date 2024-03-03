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Тренер клуба «Лос-Анджелес» назвал «позором» матч на заснеженном поле

вчера, 17:23
Реал Солт-ЛейкЛоготип футбольный клуб Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)3 : 0Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-АнджелесМатч завершен

Главный тренер клуба «Лос-Анджелес» Стивен Черундоло высказался о заснеженном поле в матче МЛС против команды «Реал Солт-Лейк» (0:3).

Погода в Солт-Лейк-Сити заставила задержать начало матча на 2 часа, а через четыре минуты после стартового свистка поединок вновь прервали из-за молнии. Через час встречу возобновили, хотя на поле было много снега, который продолжал падать в течение всей игры. Наставника гостей происходящее возмутило.

Условия игры были ужасными. Досадно, что нам пришлось заставить футболистов это испытать.

Просто посмешище, что сегодня состоялся матч. Это было одно из худших профессиональных спортивных событий, которые я видел в своей жизни.

Игра могла и должна была быть отменена. По моему мнению, то, что нам пришлось выйти сегодня на поле, – позор.

Тренер клуба «Лос-Анджелес» назвал «позором» матч на заснеженном поле

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 19:10
Матч состоится в любую погоду! Проиграл теперь оправдывается.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:06
Что для нас хорошо,для запада смерть!
Вещий
Вещий
вчера в 17:58
Ну Россиян такими матчами не удивить....:)))
Futurista
Futurista
вчера в 17:40
112910415
112910415
вчера в 17:37
американские тоже плачут ! )
Интерес
Интерес
вчера в 17:35
Чувак,велкам ту Раша!!!Или "В Солт-Лейк Сити похолодало до плюс пяти и пошёл снег,а в Якутии потеплело до минус сорока пяти".
Гость
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