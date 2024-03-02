Колол дрова и прыгал дальше всех. История детства Эрлинга Холанда

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сегодня, 19:06

Рассказываем историю форварда «Манчестер Сити».

Эрлинг Браут Холанд родился 21 июля 2000 года в Лидсе, Англия. Норвежец стал третьим ребенком в семье. У Альф-Инге и Гри Мариты родился сын именно там, потому что в то время отец Эрлинга играл за «Лидс». На некоторых детских фотографиях наш герой носит футболку «Манчестер Сити». Причина состоит в том, что Альф-Инге также выступал за «горожан». Самым известным моментом в его карьере стало противостояние с Роем Кином, который нанес ему ужасную травму в 2004 году, из-за чего отец Холанда в итоге и завершил карьеру. После того случая семья Холандов покинула Англию. С тех пор в семье нападающего не принято смотреть игры «Манчестер Юнайтед». Даже переключают каналы, когда Кин появляется в роли эксперта.



Эрлингу было три года, когда его родители переехали в Брюне, свой родной город в Норвегии. Здесь он провел остаток своего детства. Юный Холанд был веселым и энергичным ребенком, который постоянно играл в футбол со своими друзьями. Кроме того, мальчишка интересовался и другими видами спорта, включая гольф, легкую атлетику и гандбол.

Норвежец родом из семьи, которая живет и дышит спортом. Про отца любители футбола знают все, а вот мама Эрлинга занималась семиборьем. Ну и как с такими генами не стать настоящим атлетом?

Но цель у Альфа-Инге была одна – сделать из сына футболиста, причём того, кто будет лучше него. Когда Эрлингу исполнилось пять лет, отец записал его в академию «Брюне», где тот получил спортивное образование. Но Холанд не был бы самим собой, если бы не отличился и вне футбола. В пять лет он установил мировой рекорд в своей возрастной категории по прыжкам в длину — 1,63 метра.

Начало было положено – Холанд закрепился в академии и заряжал позитивом своих партнеров по команде. Он улыбался больше всех на тренировках, но при этом и трудился больше всех, ну и, разумеется, забивал больше всех. Бытует мнение, что Эрлинг в детстве был маленького роста, но на самом деле это не так. Проблемы с ростом возникли в подростковом возрасте. Его товарищи по команде становились больше и выше, а наш герой стоял на месте. В то время Холанд был в «Мольде». В клубе приняли решение помочь ему справиться с этой проблемой и на помощь пришла женщина, которая работала там поваром. Особого секрета нет, Эрлинг просто стал больше есть, его любимым блюдом были фрикадельки. Он даже забирал блюда домой. Может, просто родители плохо кормили?

За следующие два года Эрлинг сильно вырос (на 8 см), это даже больше, чем требовалось его организму. Став выше, норвежец столкнулся с более сложной ситуацией – новое тело нужно ведь уметь контролировать, но и тут ему помогли. Клубный фитнес-тренер подобрал индивидуальные упражнения для Холанда, чтобы тот смог конкурировать на поле. Одной из необычных тренировок была колка дров. Да, обычная колка дров, но она отлично прокачивала руки, спину и также давала прекрасную нагрузку на кардио. Привычка осталась – до сих пор они с отцом заготавливают домой дрова. Эрлинг помогал по хозяйству, что тоже приносило пользу для его физического развития. А дальше все пошло идеально – голы, удачные трансферы, голы и так по кругу. Недавно, кстати, появились новости, что скоро норвежец может сменить команду.



Еще недавно Эрлинг считался королем вечеринок, он любил ходить в ночные клубы, тратиться на дорогую одежду, но что может остановить молодого человека от такого образа жизни? Все верно, любовь. Спутницу одного из лучших футболистов мира зовут Изабель Йохансон, она родом из Брене, они давно знакомы.

Теперь Холанда ничего не должно остановить. Отец им наверняка гордится и ждет матчей против «Манчестер Юнайтед», чтобы позлить Роя Кина.