Стало известно, кто исполнит гимн России перед матчем с Сербией

Гимн России перед товарищеской игрой со сборной Сербии исполнит заслуженная артистка РФ Пелагея.
Напомним, матч состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо».
Гимн России перед товарищеской игрой со сборной Сербии исполнит заслуженная артистка РФ Пелагея.
Напомним, матч состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо».
КАк говорят организаторы "патриотических порывов" : Должно быть доступно для молодёжи.
КАк говорят организаторы "патриотических порывов" : Должно быть доступно для молодёжи.
У нас могут и умеют всё испоганить, даже гимн.
У нас могут и умеют всё испоганить, даже гимн.