Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаТоварищеские матчи. Сборные 2024

Стало известно, кто исполнит гимн России перед матчем с Сербией

сегодня, 12:06
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб СербияСербия21.03.2024 Не начался

Гимн России перед товарищеской игрой со сборной Сербии исполнит заслуженная артистка РФ Пелагея.

Напомним, матч состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо».

Стало известно, кто исполнит гимн России перед матчем с Сербией

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
С нового сезона Лига 1 сменит название
Сегодня, 11:30
Нападающий «Ростова» Роналдо не сможет получить российское гражданство
Вчера, 12:08
СлухиБраим Диас может стать игроком сборной Марокко
03 марта
Тренер клуба «Лос-Анджелес» назвал «позором» матч на заснеженном поле
03 марта Фото
Колол дрова и прыгал дальше всех. История детства Эрлинга Холанда
02 мартаЕвгений Петров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии5
Джорджина на Неделе моды в Париже показала платье с именем Роналду
02 марта Фото
Сортировать
Все комментарии
Интерес
Интерес ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 16:10
Извините за фамильярность,ваше преосвященство! Ещё выпьем,на матче ЦСКА-"Спартак".Можете отвечать...
Futurista
Futurista ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 15:56, ред.
Хип-хоп не люблю...в тик-токах не участвую...кстати не помню когда мы с вами пили на брудершафт...но посыл понятен...можете не отвечать...
Интерес
Интерес ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:21
Для чего ты мне это предложил? Я что,неясно свою позицию по гимну изложил? Ты мне ещё "красивую" хип-хоп версию ,в размере "тик-ток" найди...
Futurista
Futurista ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 14:49
Интерес
Интерес ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 14:27
"Старьё",не трогайте святые имена патриотических исполнителей современной эстрады!Усе под Шамана должны подпевать гимн,прыгать,скакать,улюлюкать и махать розданными флажками!А кто не согласен,тот "против нас"...Ишь,стоят по стойке смирно,слушая хор им.Александрова,не зная никакой другой музыки!
КАк говорят организаторы "патриотических порывов" : Должно быть доступно для молодёжи.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 13:29
Ставлю вам три лайка. Два держу в уме.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:28, ред.
Знаю её манеру исполнения и постоянную улыбку (порой глупую), которая в данном случае будет неуместна. Неудачный выбор. Вспомните мои слова, когда услышите и увидите её.
У нас могут и умеют всё испоганить, даже гимн.
shur
shur ответ rtnc9zr7a2hy (раскрыть)
сегодня в 13:18
...плиз!!!
Интерес
Интерес
сегодня в 12:19
Хватит уже гимн страны исполнять певцам эстрады,пусть и самым лучшим.Это не их "грядка".Жанр музыкальный никто не отменял,стилистические особенности исполнения -тоже.Сделали из него шлягер,и не понимают,что это пошловато звучит.
rtnc9zr7a2hy
rtnc9zr7a2hy
сегодня в 12:11, ред.
Ну что сказать.... пусть исполняет, а мы послушаем и оценим исполнение.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 