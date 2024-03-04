Нападающий «Ростова» Роналдо не сможет получить российское гражданство

Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы нападающего «Ростова» , высказался на тему возможности получения игроком российского гражданства.

Нравится ли Роналдо город? Какие у него впечатления? На данный момент он наслаждается всем.

Сможет ли Роналдо в будущем получить российский паспорт? Это будет невозможно, поскольку у него уже есть болгарское гражданство.

Впечатлили ли его болельщики «Ростова»? Я думаю, да.