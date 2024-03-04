Нападающий «Ростова» Роналдо не сможет получить российское гражданство

Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы нападающего «Ростова» Роналдо, высказался на тему возможности получения игроком российского гражданства.
Нравится ли Роналдо город? Какие у него впечатления? На данный момент он наслаждается всем.
Сможет ли Роналдо в будущем получить российский паспорт? Это будет невозможно, поскольку у него уже есть болгарское гражданство.
Впечатлили ли его болельщики «Ростова»? Я думаю, да.
Футболист дебютировал в официальных матчах за ростовскую команду в игре 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0), где он также отметился результативной передачей.