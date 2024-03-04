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Нападающий «Ростова» Роналдо не сможет получить российское гражданство

вчера, 12:08

Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы нападающего «Ростова» Роналдо, высказался на тему возможности получения игроком российского гражданства.

Нравится ли Роналдо город? Какие у него впечатления? На данный момент он наслаждается всем.

Сможет ли Роналдо в будущем получить российский паспорт? Это будет невозможно, поскольку у него уже есть болгарское гражданство.

Впечатлили ли его болельщики «Ростова»? Я думаю, да.

Футболист дебютировал в официальных матчах за ростовскую команду в игре 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0), где он также отметился результативной передачей.

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Все комментарии
r9zt5cb5mtp5
r9zt5cb5mtp5
вчера в 15:11
Бред какой-то: слабый поглощает сильного.
112910415
112910415
вчера в 13:57
обидно за него почти до слёз ...
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:26
Зато в Ростове теперь есть болгарский Рон...:))))
43bx34kez28v
43bx34kez28v
вчера в 13:02
Одно другому не мешает: испаноязычный болгарский россиянин.
Александр Рябов
Александр Рябов
вчера в 12:39
Походу этот болгарин зашёл не в ту дверь...
adekvat
adekvat
вчера в 12:18
В чем фишка иностранцам гражданство раздавать? Зачем оно им надо и зачем они нужны России?
Obdulio Varela
Obdulio Varela
вчера в 12:12
    znjmez58pz8b
    znjmez58pz8b
    вчера в 12:11
    Пусть и дальше болгарином остаётся
    Гость
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