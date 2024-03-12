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«Челси» одержал победу над «Ньюкаслом»

сегодня, 00:57
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 2Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Челси» обыграл «Ньюкасл» в матче 28-го тура АПЛ (3:2).

На 6-й минуте гол Николаса Джексона вывел лондонскую команду вперёд. Александер Исак на 43-й сравнял счёт. Коул Палмер на 58-й забил 2-й мяч хозяев поля. Увеличил преимущество «синих» Михаил Мудрик на 76-й. Джейкоб Мерфи на 90-й сократил отставание гостей в счёте.

«Челси» занимает 11-е место в чемпионате Англии, имея в активе 39 очков. «Ньюкасл» находится на 10-й позиции с 40 баллами.

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Стадион «Стэмфорд Бридж»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Челси» в соцсети «X»
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:14
Шаляй-валяй у Челси в обороне. Нет ощущения, что у дефов есть заряд на концентрацию и созидание. Отбились - хорошо; привезли банку - ну и х... с ней, у кого не бывает ?!
В нападении все тоже самое - по настроению. Идёт мячик в ворота - ура; потеря мяча - пусть хавы подчищают...
Отдельно взятые игроки, в техническом отношении, хороши, а все вместе взятые - не кулак, а как открытая ладошка. Поэтому и бить соперника с завидным постоянством Челси не могёт.
ne4auhb5x45u
ne4auhb5x45u
сегодня в 00:59
Повеселились команды, но Челси взял верх.
Гость
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