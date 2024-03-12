«Челси» одержал победу над «Ньюкаслом»

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сегодня, 00:57

«Челси» обыграл «Ньюкасл» в матче 28-го тура АПЛ (3:2).

На 6-й минуте гол Николаса Джексона вывел лондонскую команду вперёд. Александер Исак на 43-й сравнял счёт. Коул Палмер на 58-й забил 2-й мяч хозяев поля. Увеличил преимущество «синих» Михаил Мудрик на 76-й. Джейкоб Мерфи на 90-й сократил отставание гостей в счёте.

«Челси» занимает 11-е место в чемпионате Англии, имея в активе 39 очков. «Ньюкасл» находится на 10-й позиции с 40 баллами.