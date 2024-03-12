«Челси» одержал победу над «Ньюкаслом»

«Челси» обыграл «Ньюкасл» в матче 28-го тура АПЛ (3:2).
На 6-й минуте гол Николаса Джексона вывел лондонскую команду вперёд. Александер Исак на 43-й сравнял счёт. Коул Палмер на 58-й забил 2-й мяч хозяев поля. Увеличил преимущество «синих» Михаил Мудрик на 76-й. Джейкоб Мерфи на 90-й сократил отставание гостей в счёте.
«Челси» занимает 11-е место в чемпионате Англии, имея в активе 39 очков. «Ньюкасл» находится на 10-й позиции с 40 баллами.
В нападении все тоже самое - по настроению. Идёт мячик в ворота - ура; потеря мяча - пусть хавы подчищают...
Отдельно взятые игроки, в техническом отношении, хороши, а все вместе взятые - не кулак, а как открытая ладошка. Поэтому и бить соперника с завидным постоянством Челси не могёт.
В нападении все тоже самое - по настроению. Идёт мячик в ворота - ура; потеря мяча - пусть хавы подчищают...
Отдельно взятые игроки, в техническом отношении, хороши, а все вместе взятые - не кулак, а как открытая ладошка. Поэтому и бить соперника с завидным постоянством Челси не могёт.