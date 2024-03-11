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«Рома» спасла ничью в матче с «Фиорентиной»

сегодня, 00:46
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)2 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Фиорентина» и"Рома" сыграли вничью в 28-м туре Серии А (2:2).

Лука Раньери вывел хозяев поля вперед на 18-й минуте, Уссем Ауар на 58-й счет сравнял. Роландо Мандрагора на 69-й вернул «фиалкам» преимущество. На 80-й Кристиано Бираги мог увеличить разрыв в счете, но не реализовал пенальти. Диего Льоренте вернул равенство на табло на 90+5-й.

После поединка «Фиорентина» идет на 8-м месте (43 балла), «Рома» находится на 5-й строчке (48 очков).

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Все комментарии
dufebqca98tx
dufebqca98tx
сегодня в 01:19
Рома пока что с сильными соперниками не играет.
Альфи
Альфи
сегодня в 01:03
Свилара как-то подзабыли, а он вытащил очередной пенальти! сдохнуть можно такие матчи смотреть...
Gabriel Omar Batistuta
Gabriel Omar Batistuta
сегодня в 00:54
Пятый пендаль подряд не забивает Фиорентина, проклятие!
А так в целом игра была нормальная
Гость
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