«Рома» спасла ничью в матче с «Фиорентиной»

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сегодня, 00:46

«Фиорентина» и"Рома" сыграли вничью в 28-м туре Серии А (2:2).

Лука Раньери вывел хозяев поля вперед на 18-й минуте, Уссем Ауар на 58-й счет сравнял. Роландо Мандрагора на 69-й вернул «фиалкам» преимущество. На 80-й Кристиано Бираги мог увеличить разрыв в счете, но не реализовал пенальти. Диего Льоренте вернул равенство на табло на 90+5-й.

После поединка «Фиорентина» идет на 8-м месте (43 балла), «Рома» находится на 5-й строчке (48 очков).