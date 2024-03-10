«Реал» разгромил «Сельту», в матче два автогола

«Реал» крупно обыграл «Сельту» в 28-м туре Ла Лиги (4:0).
Винисиус Жуниор открыл счет на 21-й минуте, Висенте Гуаита отличился автоголом на 79-й, а на 88-й подобным образом отметился Карлос Домингес. На 90+4-й забил Арда Гюлер.
После матча «Реал» лидирует (69 очков), «Сельта» занимает 17-ю строчку (24 балла).
А так - ожидаемо лёгкая игра, Толстый Беня, располагая игроками уровня "Мальорки", при этом отказывается от бесконечных подлостей и катания по полю, что, конечно, при нынешнем судействе, которое это именно поощряет, оказывается не в сторону гостей из Виго.
Впечатлил Модрич, сколько отборов, Феде был тоже великолепен, Рюдигер, как обычно, прекрасен, а вот Родриго - спасибо за такую "игру", не жалко будет, если Мбаппе придёт на правый фланг, стыдно было смотреть, как он пешком ходил в первом тайме. В перерыве Анчи навтыкал ему, видимо, и он хоть что-то во втором делал. Вини вообще пофиг было на игру, но это для него против аутсайдеров норма)
Арду Гюлера с первым голом!
Не сомневался, что в "Реале" нет локального кризиса, этот матч это подтвердил, потому что игроки играли с охоткой. Нечего "Барселоне" или "Жироне" мечтать о чём-то. 22 матча без поражений в Ла Лиге.
А так - ожидаемо лёгкая игра, Толстый Беня, располагая игроками уровня "Мальорки", при этом отказывается от бесконечных подлостей и катания по полю, что, конечно, при нынешнем судействе, которое это именно поощряет, оказывается не в сторону гостей из Виго.
Впечатлил Модрич, сколько отборов, Феде был тоже великолепен, Рюдигер, как обычно, прекрасен, а вот Родриго - спасибо за такую "игру", не жалко будет, если Мбаппе придёт на правый фланг, стыдно было смотреть, как он пешком ходил в первом тайме. В перерыве Анчи навтыкал ему, видимо, и он хоть что-то во втором делал. Вини вообще пофиг было на игру, но это для него против аутсайдеров норма)
Арду Гюлера с первым голом!
Не сомневался, что в "Реале" нет локального кризиса, этот матч это подтвердил, потому что игроки играли с охоткой. Нечего "Барселоне" или "Жироне" мечтать о чём-то. 22 матча без поражений в Ла Лиге.
А в Барселоне пока -7 в одной части города и -8 в другой.
А в Барселоне пока -7 в одной части города и -8 в другой.