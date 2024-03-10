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«Реал» разгромил «Сельту», в матче два автогола

сегодня, 22:27
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 0Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

«Реал» крупно обыграл «Сельту» в 28-м туре Ла Лиги (4:0).

Винисиус Жуниор открыл счет на 21-й минуте, Висенте Гуаита отличился автоголом на 79-й, а на 88-й подобным образом отметился Карлос Домингес. На 90+4-й забил Арда Гюлер.

После матча «Реал» лидирует (69 очков), «Сельта» занимает 17-ю строчку (24 балла).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт larepublica.pe
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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 23:27
Всем бы скаутам такой талант так чётко оценить игрока, который сыграл минут 15 в сумме в Ла Лиге (и этого ему хватило, чтобы заработать пенальти и забить гол) и при этом полгода провалялся до этого с травмой колена.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 23:08, ред.
Там после аута/или не аута пошла совсем другая фаза атаки, которая не имела абсолютно никакой связи с косяком Камы, который на ровном месте просто подарил мяч Родри.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 23:07
РЕАЛ, ЭТО ГАЛАКТИКОС !!!
Иного исхода и не могло бы быть !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 23:05
Нет, не трудно обвинять. Мы говорим о Реал Мадрид..., и тут если косяк, то смыть его ... много времени надо.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 23:03
Это ты случайно не про тот момент, когда покинул пределы поля, но судья не увидел этого?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 23:02
Да, но нужно учесть, что его раздирали между двумя позициями - Каземиро в начале сезона Перес продал (80 лямов не лишними за ветерана будут), а Тчуамени был травмирован, а потом в ужасной форме, и Менди травмирован, поэтому в отсутствии и левого защитника, и опорника Кама играл левого защитника, но оттягиваясь ещё и в опорку при этом. Тут трудно обвинять в ошибке)
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 23:00
Гюлер, Гюлер... ему далеко до Ямаля.
Пойдёт по пути японца Кубо
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 23:00
Я обзоры смотрю от Ла Лиги на Youtube, и там эту тактику "Ямал вытащит нам игру" легко видно, всё моменты - это его удары издалека в основном) Ну, а с басками я смотрел, но ради Вальверде в первую очередь, он топ-тренер, такую банду сколотил)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 22:59, ред.
Рановато ему оды сочинять.
Вспомни его привоз в том году в ЛЧ, когда Эдуардо на ровном месте мячик отдал Родри, после чего Брюйне сравнял счёт в первом матче 2-х раундового противостояния с МС.
Имхо - достаточно и похвалы.)
С остальным согласен.
eleven LC
eleven LC ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 22:57
Честно говоря не смотрю матчи Барселоны,если только в лч
Ну вылетят от Наполи и замечательно!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 22:55
А я думаю, они и вылетят. "Наполи" сильно прибавил в последних матчах, а у "Барселоны" вообще мысли не было с басками, да и с "Мальоркой" опять же "как-нибудь сыграем, а Ямал забьёт " (причём там вратарь порядком лажанулся))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 22:48
Топ-оценки с Flashscore

1. Модрич 9.2
2. Васкес 8.8
3. Камавинга 8.1

Sofascore

1. Модрич 9.7
2. Васкес 9.1
3. Кавамавинга/Феде 7.9

Абсолютно согласен, игроки, которые не зависят от настроения сегодня задавали темп, Лука, Лукас, Кама и Феде)
eleven LC
eleven LC ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 22:44
Ну что ты так скептически относишься к Барселоне, да и Наполи сейчас не тот что был в прошлом чемпионском сезоне
Я конечно буду рад если Барселона вылетит от Наполи но врядли!
А Реал да,очень плохо сыграл с Лейпцигом но это не делает его слабым-у Реала лишь одно пораженье в сезоне в основное время !
Травмы
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 22:43, ред.
Ладно тогда, в одном городе Каталонии -7, а в столице -8.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 22:43
В том-то и дело, ладно, что это не его позиция, но он не борется. Реально, во втором тайме он забегал, так что, видимо, ему навтыкал папа Карло уже не церемонясь. А так извини меня, Кама носится по полю, Феде носится, Модрич летает на сверхзвуковых, ему отдают мяч на выход, а он пешочком идёт, это уже стыдно просто.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 22:42, ред.
Будем очень надеяться, что это у него просто спад такой длительный идёт.
Он очень способный игрок.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 22:41
У "Реала" и нет задач МС обыгрывать в этом сезоне без защитников, вратаря и центрального нападающего) Но это возможно. Что же по поводу обгона "Жироны" на 20 очков, это было бы возможно, если бы "Реал" все матчи сезона выиграл, опять же, без кучи игроков)
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 22:40
Если честно, то в момент второго автогола, Хоселу мог занести мяч, если б не защитник. Да и первый тоже под вопросом. Там тоже Рюдигер до конца шёл.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 22:39
Ну, "Жирона" не в "Барселоне", а в сотне километров от неё, за горами, в своём родном одноимённом городе))
Incredulous
Incredulous ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 22:39
Да, Родриго деградирует в каждом матче все больше. Моменты у бразильца были, и очень хорошие, но создалось впечатление, что Родриго просто отбывал номер на поле, как будто вообще не хотел играть. Тот же Гюлер, за свои пять минут на поле принес намного больше пользы чем Родриго почти за весь матч. Может новости о приходе Мбаппе на него так повлияли, но в любом случае это не повод "забивать" на игру.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 22:39
Зачем Барсе приближаться,ей это не надо,главное удержаться в высшей лиге.
Реал слаб,это не тот Реал,от Лейпцига могли вылететь.Был бы сильный Реал они опережали бы Жирону на 20 очков и забил Реал почти столько же сколько и слабая Барса и Жирона.У реала нет шансов против Сити и Баварии в ЛЧ а Барса вылетит от Наполи у себя дома.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 22:35, ред.
С победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков этого супер клуба! Винисиус заслуженно получил приз "лучший игрок матча". Антонио Рюдигер и Лука Модрич тоже отличный матч провели. Васкес хорошо подключался к атакам. Понравилась атмосфера в команде. Арду Гюлера с первым голом. Очень рад за него. Понравилось то, как партнёры искренне радовались его голу. Непонятно пока, или Сельта так слабо сыграла, или же спад Реала заканчивается. Надеюсь, что мы не попадём на Манчестер Сити или Интер в 1/4 финала Лиги Чемпионов УЕФА. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!
А в Барселоне пока -7 в одной части города и -8 в другой.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 22:34, ред.
Не надо покупаться на "два автогола", что типа "Сельте" не повезло, это просто "Реал" вместе с игроками "Сельты" мяч в ворота вносил, хаха)
shur
shur ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 22:33
...уходил резко вправо, думал уже не замкнёт, ан нет!!!
Incredulous
Incredulous
сегодня в 22:32
Уверенная, спокойная победа Реала. Играли в пол силы. Наконец-то Гюлер забил гол в футболке Реала. Для парня это очень нужный гол, который ему придаст больше уверенности в дальнейшем.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 22:29
Не давать ни каких шансов Барсе и Жироне приблизиться!
Отличный матч сегодня выдал Мадрид,хоть и соперник не очень сильный
shur
shur
сегодня в 22:29
...натюрлих хэр Рюдигер!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 22:29
Я хочу написать оду в честь Камавинги) Мне кажется, нет чего-то такого, чего бы он не умел, и в этом сезоне он опять существенно прибавил и начинает раздавать топовейшие передачи. Неожиданно кажется, что он может заменить Модрича или Крооса спокойно.

А так - ожидаемо лёгкая игра, Толстый Беня, располагая игроками уровня "Мальорки", при этом отказывается от бесконечных подлостей и катания по полю, что, конечно, при нынешнем судействе, которое это именно поощряет, оказывается не в сторону гостей из Виго.

Впечатлил Модрич, сколько отборов, Феде был тоже великолепен, Рюдигер, как обычно, прекрасен, а вот Родриго - спасибо за такую "игру", не жалко будет, если Мбаппе придёт на правый фланг, стыдно было смотреть, как он пешком ходил в первом тайме. В перерыве Анчи навтыкал ему, видимо, и он хоть что-то во втором делал. Вини вообще пофиг было на игру, но это для него против аутсайдеров норма)

Арду Гюлера с первым голом!

Не сомневался, что в "Реале" нет локального кризиса, этот матч это подтвердил, потому что игроки играли с охоткой. Нечего "Барселоне" или "Жироне" мечтать о чём-то. 22 матча без поражений в Ла Лиге.
Гость
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