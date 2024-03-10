«Реал» разгромил «Сельту», в матче два автогола

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сегодня, 22:27

«Реал» крупно обыграл «Сельту» в 28-м туре Ла Лиги (4:0).

Винисиус Жуниор открыл счет на 21-й минуте, Висенте Гуаита отличился автоголом на 79-й, а на 88-й подобным образом отметился Карлос Домингес. На 90+4-й забил Арда Гюлер.

После матча «Реал» лидирует (69 очков), «Сельта» занимает 17-ю строчку (24 балла).