В чемпионате Турции произошла драка между футболистами и фанатами

После матча 30-го тура чемпионата Турции между «Трабзонспором» и «Фенербахче» (2:3) произошла массовая драка между футболистами гостей и фанатами хозяев.
«Жёлто-тёмно-синие» после финального свистка праздновали победу в центральном круге. Фанаты «Трабзонспора» выбежали на поле и начали провоцировать футболистов. Началась массовая драка.
Явная недоработка службы безопасности стадиона.
Явная недоработка службы безопасности стадиона.
Что будет дальше...?
Что будет дальше...?
https://www.youtube.com/watch?v=gcnRm8sl94s