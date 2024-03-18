В чемпионате Турции произошла драка между футболистами и фанатами

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вчера, 16:11

После матча 30-го тура чемпионата Турции между «Трабзонспором» и «Фенербахче» (2:3) произошла массовая драка между футболистами гостей и фанатами хозяев.

«Жёлто-тёмно-синие» после финального свистка праздновали победу в центральном круге. Фанаты «Трабзонспора» выбежали на поле и начали провоцировать футболистов. Началась массовая драка.