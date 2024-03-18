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ГлавнаяНовостиПроисшествияТурция. Супер-Лига 2023/2024

В чемпионате Турции произошла драка между футболистами и фанатами

вчера, 16:11
ТрабзонспорЛоготип футбольный клуб Трабзонспор2 : 3Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)ФенербахчеМатч завершен

После матча 30-го тура чемпионата Турции между «Трабзонспором» и «Фенербахче» (2:3) произошла массовая драка между футболистами гостей и фанатами хозяев.

«Жёлто-тёмно-синие» после финального свистка праздновали победу в центральном круге. Фанаты «Трабзонспора» выбежали на поле и начали провоцировать футболистов. Началась массовая драка.

В чемпионате Турции произошла драка между футболистами и фанатами В чемпионате Турции произошла драка между футболистами и фанатами

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Все комментарии
cjfadarf5paq
cjfadarf5paq
вчера в 20:34
Горячие турецкие парни!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:23
Очень стыдно за турков
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:08
Повеселились,наказать обе команды за безпорядки.
adekvat
adekvat
вчера в 19:14, ред.
Судя по фото болельщик один был, бывает весна обострение. А чучело это не сожгли, масленица ведь?
lotsman
lotsman
вчера в 18:46
Нервные фанаты у Трабзанспора. Бить то надо было своих, чтобы лучше играли и не проигрывали, хотя бы в домашнем матче.
112910415
112910415
вчера в 18:23
беспокойные какие люди
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:18
И не говори...)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
вчера в 18:16
Страшный ты человек!))))
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:03
Такие инциденты нужно предотвращать.
Явная недоработка службы безопасности стадиона.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:55
Вроде как будто наваляли болельщикам. Так бывает иногда...
aaghqxpf5wz5
aaghqxpf5wz5
вчера в 17:48
Более подготовленные футболисты забили фанатов.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:11
Среди болельщиков нет ни афроамериканцев, ни африканцев...))) Футболисты просто защищались от бешеных людей, в этом их помогли знания боевых искусств. Если бы я был там, я бы с радостью помог им, потому что я владею искусством Вин Чун.
5qb57kcrxszm
5qb57kcrxszm
вчера в 17:10
О как... еще после такого матча остались силы отметелить фанатов....:)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:02
Негры будто с цепи сорвались))
kazakoff
kazakoff
вчера в 16:28
Турки в этом сезоне чудят не по-детски
Что будет дальше...?
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 16:25
Да, дела...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:24
Батшуайи вертушку исполнял 😂
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:15
Ну кака же свадьба без мордобоя,жаль только дерутся не так часто!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:12
Это просто жесть - быть на стадионе в Турции очень опасно.
Гость
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