В Аргентине после инфекционного заболевания умер 14-летний футболист

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вчера, 08:54

В Аргентине после тяжелого инфекционного заболевания умер 14-летний футболист клуба «Велес Сарсфилд» Яир Родригес Перейра. Это произошло за день до дня рождения игрока.

По информации filo.news, в настоящее время расследуется возможный случай заражения лихорадкой денге.

Сайт со ссылкой на TN приводит слова президента клуба Фабиана Берланги: