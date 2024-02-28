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В Аргентине после инфекционного заболевания умер 14-летний футболист

вчера, 08:54

В Аргентине после тяжелого инфекционного заболевания умер 14-летний футболист клуба «Велес Сарсфилд» Яир Родригес Перейра. Это произошло за день до дня рождения игрока.

По информации filo.news, в настоящее время расследуется возможный случай заражения лихорадкой денге.

Сайт со ссылкой на TN приводит слова президента клуба Фабиана Берланги:

За несколько дней до этого у него поднялась температура, его лечили врачи клуба. Потом его отвезли на анализы, потому что он не выздоравливал, и вдруг появилось инфекционное заболевание, охватившее весь его организм, видимо, какие-то бактерии.

Что поразительно, так это то, как быстро прогрессировала инфекция, превратившись в заболевание лихорадкой денге. Вчера вечером они всеми силами пытались с помощью антибиотиков уменьшить инфекцию, но безуспешно.

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