В Аргентине после инфекционного заболевания умер 14-летний футболист

В Аргентине после тяжелого инфекционного заболевания умер 14-летний футболист клуба «Велес Сарсфилд» Яир Родригес Перейра. Это произошло за день до дня рождения игрока.
По информации filo.news, в настоящее время расследуется возможный случай заражения лихорадкой денге.
Сайт со ссылкой на TN приводит слова президента клуба Фабиана Берланги:
За несколько дней до этого у него поднялась температура, его лечили врачи клуба. Потом его отвезли на анализы, потому что он не выздоравливал, и вдруг появилось инфекционное заболевание, охватившее весь его организм, видимо, какие-то бактерии.
Что поразительно, так это то, как быстро прогрессировала инфекция, превратившись в заболевание лихорадкой денге. Вчера вечером они всеми силами пытались с помощью антибиотиков уменьшить инфекцию, но безуспешно.