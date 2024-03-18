Штрайх покидает «Фрайбург»

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вчера, 16:58

Главный тренер «Фрайбурга» объявил о том, что покинет команду по окончании сезона.

Я долго думал об этом и провёл много дискуссий, но считаю, что после 29 лет работы сейчас самое время освободить место для новой энергии, новых людей и новых возможностей. Для меня и раньше было очень важно не пропустить момент, когда я сочту нужным уйти. За время работы в «Фрайбурге» я получил сотни необыкновенных впечатлений. Этот клуб — моя жизнь, и я благодарен за большую привязанность и поддержку, которую я здесь получил. Я с нетерпением жду будущего этого клуба и знаю, что будут приняты очень правильные решения, что здесь всё будет продолжаться так же, как и в последние годы и десятилетия — всегда двигаться вперёд и не опускать голову, даже если временами это было трудно.

Генеральный директор «Фрайбурга» Йохен Сайер сообщил, что данное решение было принято сообща, в результате долгих и доверительных бесед. Преемника найдут в ближайшее время. Все официальные заявления последуют после окончания сезона.

Штрайх провёл всю свою тренерскую карьеру в данном клубе. Он тренировал юношеские команды «Фрайбурга», был ассистентом у наставника основы. А с декабря 2011 года 58-летний специалист стал главным тренером основной команды. Под руководством немца «Фрайбург» провёл 481 игру (41 % побед).

После двадцати шести туров «бразильцы из Брайсгау» занимают 9-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги.