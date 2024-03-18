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Штрайх покидает «Фрайбург»

вчера, 16:58

Главный тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх объявил о том, что покинет команду по окончании сезона.

Я долго думал об этом и провёл много дискуссий, но считаю, что после 29 лет работы сейчас самое время освободить место для новой энергии, новых людей и новых возможностей. Для меня и раньше было очень важно не пропустить момент, когда я сочту нужным уйти. За время работы в «Фрайбурге» я получил сотни необыкновенных впечатлений. Этот клуб — моя жизнь, и я благодарен за большую привязанность и поддержку, которую я здесь получил. Я с нетерпением жду будущего этого клуба и знаю, что будут приняты очень правильные решения, что здесь всё будет продолжаться так же, как и в последние годы и десятилетия — всегда двигаться вперёд и не опускать голову, даже если временами это было трудно.

Генеральный директор «Фрайбурга» Йохен Сайер сообщил, что данное решение было принято сообща, в результате долгих и доверительных бесед. Преемника найдут в ближайшее время. Все официальные заявления последуют после окончания сезона.

Штрайх провёл всю свою тренерскую карьеру в данном клубе. Он тренировал юношеские команды «Фрайбурга», был ассистентом у наставника основы. А с декабря 2011 года 58-летний специалист стал главным тренером основной команды. Под руководством немца «Фрайбург» провёл 481 игру (41 % побед).

После двадцати шести туров «бразильцы из Брайсгау» занимают 9-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:38
Штрайх это целая эпоха для фк Фрайбург, он начинал карьеру футболиста в этом клубе, потом вернулся в клуб для завершения игровой карьеры, а после чего начал свою тренерскую карьеру в Фрайбурге, начав с юношиских команд, потом в роли ассистента главного тренера, ну а в 2011 году возглавил клуб и вот уже на протяжении 13 сезонов возглавляет Фрайбург!!! В прошлом сезоне Фрайбург занял 5 место и в Бундеслиге, и если я не ошибаюсь, то это самое высокое место клуба в эпоху Штрайха!
weg9t9ryue9m
weg9t9ryue9m
вчера в 19:33
Теперь проблемы для руководства поиск нового тренера.... трудно будет найти ему замену.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1 ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 17:52
Там же написано, по окончании сезона. До мая порулит ещё
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:43
Слишком долго он тренировал клуб.
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:24
Не самое лучшее время для такого решения. Понимаю, что вылет в Лиге Европы и поражение от Байера были болезнены, но кто возглавит команду на финишной прямой в сезоне? Хорошего тренера не найти за пару недель. Фрайбург уверенно держится в середине таблицы, но без тренера рискуется свалиться на 15 место.
3z49juq82gr3
3z49juq82gr3
вчера в 17:08
Наверное просто устал и решил взять паузу...
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:06
Столько лет отдал клубу... Уважение. Будет почётным президентом?
Гость
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