Президент РФС высказался о возможном продлении контракта с Карпиным

Президент РФС высказался на тему возможного продления контракта с главным тренером сборной России .

Действующий договор Карпина с РФС истекает в августе.

Я на связи с Карпиным. Вопрос контракта мы пока не обсуждали.

Любая договорённость — результат согласия двух сторон. То, что Карпин является главным тренером сборной России, говорит о том, что Валерию Георгиевичу мы доверяем.