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Президент РФС высказался о возможном продлении контракта с Карпиным

вчера, 13:59

Президент РФС Александр Дюков высказался на тему возможного продления контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Действующий договор Карпина с РФС истекает в августе.

Я на связи с Карпиным. Вопрос контракта мы пока не обсуждали.

Любая договорённость — результат согласия двух сторон. То, что Карпин является главным тренером сборной России, говорит о том, что Валерию Георгиевичу мы доверяем.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:45
Думаю , что сейчас нет смысла менять Карпина . Если это его и Ростов устраивает , то и флаг им в руки
112910415
112910415
вчера в 15:25
достойный кандидат только один,
коней на переправе не меняют ! )
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:00
Сейчас, в отсутствии официальных матчей, вообще по фигу кто тренер сборной, хоть самый последний физрук пусть тренирует смысл один и тот же - мы в жестком игноре. Но если бы мы играли в официальных матчах и участвовали в отборах ЧМ и Евро, то вечно нестабильный и достаточно среднего уровня тренер Карпин - это не лучшая кандидатура для сборной. Тот же Юран, думаю, смог бы сделать очень приличную и стабильную сборную. Если из иностранцев, то Личка, например.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:32
Сейчас просто нет смысла менять главного тренера сборной.
Сейчас много экспериментов, просмотров и ещё много чего, но пока матчи товарищеские особо и оценивать нечего.
Единственное в матчах с сильными сборными стараться показать себя с лучшей стороны.
Это важно как тренеру, так и игрокам.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 14:27
Вы написали с этого акка, что для Карпина главное унижать Спартака, а перед этим с другого, что Карпин вредит нашему футболу.
Ну и как же унижая (с ваших слов) Спартак Карпин вредит нашему футболу?
Вам спартачам может быть вредит, а по нам так Карпин красавчик получается.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:06
У Карпина больное самолюбие.
Сборная для него на последнем месте.
Он все время пытается что-то доказывать.
Главное унижать Спартак.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:04
Карпин вредит нашему футболу, он еще покажет себя.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:02
Успехи Сборной налицо - надо продлевать!
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