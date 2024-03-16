Президент РФС высказался о возможном продлении контракта с Карпиным

Президент РФС Александр Дюков высказался на тему возможного продления контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Действующий договор Карпина с РФС истекает в августе.
Я на связи с Карпиным. Вопрос контракта мы пока не обсуждали.
Любая договорённость — результат согласия двух сторон. То, что Карпин является главным тренером сборной России, говорит о том, что Валерию Георгиевичу мы доверяем.
Сейчас много экспериментов, просмотров и ещё много чего, но пока матчи товарищеские особо и оценивать нечего.
Единственное в матчах с сильными сборными стараться показать себя с лучшей стороны.
Это важно как тренеру, так и игрокам.
Сейчас много экспериментов, просмотров и ещё много чего, но пока матчи товарищеские особо и оценивать нечего.
Единственное в матчах с сильными сборными стараться показать себя с лучшей стороны.
Это важно как тренеру, так и игрокам.