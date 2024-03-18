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Кордоба приостановил переговоры о продлении контракта

вчера, 11:43

Нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба приостановил переговоры о новом контракте с «быками». Ранее игрок сообщал, что его представители ведут диалог с клубом.

Причиной приостановки переговоров стала отставка Владимира Ивича. Агенты Кордобы хотят получить ясное представление о дальнейшем развитии клуба. У форварда есть предложения из Европы и с Ближнего Востока.

Кордоба перешёл в «Краснодар» из «Герты» в июле 2021 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 30-летний колумбиец сыграл 22 матча, забил 12 мячей, отдал 4 голевых передачи и получил 5 карточек (4 жёлтых и 1 красную).

Ранее сообщалось, что Кордоба входит в топ-5 игроков РПЛ по созданным голевым моментам.

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Все комментарии
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 19:22
Просочились слухи, что Ивича убрали из-за подковёрных переговоров со Спартаком. Нужно понимать отношение руководства Краснодара к структурам Спартака. На его долю приходится подавляющее количество судейских скандалов. Сильно не в пользу Краснодара (С.Лапочкин, К.Левников и т.д). Спартаковские фаны разгромили и подожгли гостевой сектор на новом стадионе, заблевав и загадив всё вокруг. Орали матом в детских секторах и создавали смертельные ДТП у стадиона. На глазах - много мелких и не очень пакостей от руководства Спартака и клубу и руководству Краснодара. Реакция предсказуема. Поддались на провокацию. Тверже нужно быть.
Хиромант
Хиромант ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 17:19
- Ни фига не логично! Заключил контракт с клубом - отрабатывай его. Если ты профи, конечно, а не хрен с бугра. А отрабатывать его ещё чуть более года. А если каждый игрок начнёт подбирать тренера клуба под себя, забивать "болт" на контракт ( читай на свою работу), что же тогда начнётся? Да БАРДАК! Больше ничего!
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:59
Пора продавать его уже.
kpj7mpby3t4p
kpj7mpby3t4p
вчера в 12:36
Увольнение тренера - повод поднять себе зарплату.
112910415
112910415
вчера в 12:21
всё логично :
при временном тренере вектор развития клуба не ясен !
xxsy8ppmbm58
xxsy8ppmbm58
вчера в 12:03
Однозначно в Европу свалит колумбиец
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 11:58
Вполне здоровое отношение к работе. Игроку интересны планы на будущее клуба, у игрока еще есть куча времени до окончания контракта. Я бы на его месте тоже приостановил бы до межсезонья, так как Мусаев пришел на несколько месяцев + продление контракта при выполнении задач. Так или иначе, имеет смысл говорить с тем, кто будет возглавлять клуб в новом сезоне, а не сейчас
3vtgmqts2yes
3vtgmqts2yes
вчера в 11:53
Жаль будет если теперь команда посыпятся
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:53
Кому будет приятна ситуация с тренерской чехардой...
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