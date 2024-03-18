Кордоба приостановил переговоры о продлении контракта

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вчера, 11:43

Нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии приостановил переговоры о новом контракте с «быками». Ранее игрок сообщал, что его представители ведут диалог с клубом.

Причиной приостановки переговоров стала отставка Владимира Ивича. Агенты Кордобы хотят получить ясное представление о дальнейшем развитии клуба. У форварда есть предложения из Европы и с Ближнего Востока.

Кордоба перешёл в «Краснодар» из «Герты» в июле 2021 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 30-летний колумбиец сыграл 22 матча, забил 12 мячей, отдал 4 голевых передачи и получил 5 карточек (4 жёлтых и 1 красную).