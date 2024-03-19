Карпин выразил желание остаться в сборной России ещё на несколько лет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался на тему возможного продолжения работы с национальной командой.
О том, хочет ли остаться в сборной ещё на несколько лет
Да, конечно. Но посмотрим.
О факторах, которые могут повлиять
А вы посмотрите на нынешнюю нашу жизнь за последние два года, разве мало факторов? Всё меняется.
Я не являюсь работодателем. Чтобы обсуждать новый контракт, нужны какие-то переговоры. А иначе как разговаривать.
Главное, сборную, у которой нет ни малейших перспектив в обозримом будущем, и которую может тренировать любой из вас. Да и "тренировать" слишком громко сказано. Вся задача тренера состоит только в том, кого из футболистов поставить в состав на очередной тов. матч.
Главное, сборную, у которой нет ни малейших перспектив в обозримом будущем, и которую может тренировать любой из вас. Да и "тренировать" слишком громко сказано. Вся задача тренера состоит только в том, кого из футболистов поставить в состав на очередной тов. матч.