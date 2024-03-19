Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтракты

Карпин выразил желание остаться в сборной России ещё на несколько лет

сегодня, 21:26

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался на тему возможного продолжения работы с национальной командой.

О том, хочет ли остаться в сборной ещё на несколько лет

Да, конечно. Но посмотрим.

О факторах, которые могут повлиять

А вы посмотрите на нынешнюю нашу жизнь за последние два года, разве мало факторов? Всё меняется.

Я не являюсь работодателем. Чтобы обсуждать новый контракт, нужны какие-то переговоры. А иначе как разговаривать.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Директор «Баварии»: «Мы отправили Альфонсо Дэвису конкретное предложение»
Сегодня, 21:59
СлухиСоареш покинет «Арсенал» летом
Сегодня, 12:21
Агент Мерета высказался о возможном продлении контракта игрока с «Наполи»
Сегодня, 11:57
ОфициальноШтрайх покидает «Фрайбург»
Вчера, 16:58
Кордоба приостановил переговоры о продлении контракта
Вчера, 11:43
Слухи«Челси» хочет увеличить зарплату Коулу Палмеру
Вчера, 09:12
Сортировать
Все комментарии
gy3rs7e3ymm6
gy3rs7e3ymm6
сегодня в 23:45
А почему на несколько лет????
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 23:43, ред.
Дорогие друзья, в том числе и критики В.Г. Давайте оставим г-на Карпина в покое. Не будем нервировать своими высказываниями ни себя, ни его. Задайте себе всего один вопрос, а именно: какая разница, кто в сегодняшних реалиях будет тренировать сборную, состоящую из половины личного состава РПЛ? Сборную, в которую вызываются лица, фамилии которых неизвестны не только нам, но и, боюсь, специалистам футбола, а также самомУ тренеру.
Главное, сборную, у которой нет ни малейших перспектив в обозримом будущем, и которую может тренировать любой из вас. Да и "тренировать" слишком громко сказано. Вся задача тренера состоит только в том, кого из футболистов поставить в состав на очередной тов. матч.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 23:42
Что бы своим детям и внукам говорить сколько лет он рулил Сборной....). Ну а если серьезно , то какая разница кто этой сборной будет руководить
Predator94
Predator94
сегодня в 23:30
Не участвовать в значимых матчей, а зп капает, кто ж не хочет😂
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 22:35
Карпин, а ведь ты подписывал письмо против Садырина...
Этот человек по определению не должен руководить сборной.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 22:28
Не перевариваю этого человека.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 22:27
Главное, чтобы его желание не совпало с желанием РФС.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 22:13
Работать и ходить на работу разные вещи. Какие цели ставят перед Карпиным? Заиграть, чтобы гражданство не сменили? Нигде не участвуем, кому эти кубинские товарняки нужны?
pomor45
pomor45 ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
сегодня в 22:01
И от нескромности не заболеет.
lotsman
lotsman
сегодня в 21:44
А что, в спину не толкают, результаты не критичны. Пока Россия вне официальных матчей на ЧМ и ЧЕ, можно спокойно работать.
shur
shur ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
сегодня в 21:39
...понравилось быть,вечно непобедимым!!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 21:28
От скромности не умрёт!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 