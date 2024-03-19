Карпин выразил желание остаться в сборной России ещё на несколько лет

Главный тренер сборной России высказался на тему возможного продолжения работы с национальной командой.

Да, конечно. Но посмотрим.

А вы посмотрите на нынешнюю нашу жизнь за последние два года, разве мало факторов? Всё меняется.

Я не являюсь работодателем. Чтобы обсуждать новый контракт, нужны какие-то переговоры. А иначе как разговаривать.