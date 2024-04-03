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Руководство «Ахмата» отреагировало на слухи об интересе к Адиеву

сегодня, 12:01

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев отреагировал на информацию о потенциальном назначении главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева на пост наставника команды.

Я понятия не имею об этом. Да, руководство и болельщики недовольны результатом команды. Но у «Ахмата» есть главный тренер — Мирослав Ромащенко. И он готовит команду к предстоящим играм. Мы уверены, что он справится, больше добавить нечего.

«Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В матче 22-го тура грозненцы уступили «Рубину».

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STVA 1
STVA 1 ответ Neuron0025 (раскрыть)
сегодня в 12:06
Ты наверное тоже музыку преподавал , когда в личку в ВК мне "добрые" вещи писал(((
Гость
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