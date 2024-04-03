Руководство «Ахмата» отреагировало на слухи об интересе к Адиеву

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев отреагировал на информацию о потенциальном назначении главного тренера сборной Казахстана на пост наставника команды.

Я понятия не имею об этом. Да, руководство и болельщики недовольны результатом команды. Но у «Ахмата» есть главный тренер — Мирослав Ромащенко. И он готовит команду к предстоящим играм. Мы уверены, что он справится, больше добавить нечего.