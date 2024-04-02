Дркушич считает, что у «Сочи» стало больше шансов остаться в РПЛ

Защитник «Сочи» и сборной Словении Ванья Дркушич считает, что с приходом нового тренера и новых игроков «леопарды» могут сохранить место в РПЛ.
Конечно, ситуация тяжёлая. Мы знаем, что до конца сезона ещё девять матчей. Надо готовиться к каждому из них на 100%. Могу сказать, что в команде хорошая атмосфера, с новым тренером и новыми футболистами у нас больше шансов остаться в РПЛ. Всё хорошо, двигаемся дальше.
На данный момент «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на 6 очков. В игре 22-го тура РПЛ сочинцы сыграли вничью с ЦСКА.