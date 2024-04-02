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Дркушич считает, что у «Сочи» стало больше шансов остаться в РПЛ

сегодня, 13:38

Защитник «Сочи» и сборной Словении Ванья Дркушич считает, что с приходом нового тренера и новых игроков «леопарды» могут сохранить место в РПЛ.

Конечно, ситуация тяжёлая. Мы знаем, что до конца сезона ещё девять матчей. Надо готовиться к каждому из них на 100%. Могу сказать, что в команде хорошая атмосфера, с новым тренером и новыми футболистами у нас больше шансов остаться в РПЛ. Всё хорошо, двигаемся дальше.

На данный момент «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на 6 очков. В игре 22-го тура РПЛ сочинцы сыграли вничью с ЦСКА.

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TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 13:47, ред.
Да, по весенним играм заметна разница между Сочи ДО и Сочи ПОСЛЕ. Три ничьи, не считая Кубок, в которых Сочи вообще не выглядели аутсайдрами. И ничьи не с прямыми конкурентами. Это дает надежду на то, что борьба в зоне вылета будет идти до конца и явных аутсайдеров вообще нет. Любой клуб из 10-16 мест на текущий момент имеет неплохие шансы вылететь с последнего места
Гость
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