Личка о матче против «Ростова»: «Мы по-мужски поговорили с игроками»

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сегодня, 09:27

Главный тренер «Динамо» рассказал, что после поражения от «Ростова» в матче 22-го тура РПЛ провёл с игроками беседу на повышенных тонах.

Мы по-мужски поговорили с игроками, когда анализировали игру. Я сказал, что думаю и что чувствую. Надеюсь, футболисты меня правильно поняли. Может, кто-то думает – сейчас тренер покричит, поговорит, а мне это неинтересно. Мои игроки должны быть профессионалами. Да, бывают хорошие и плохие дни. Но все они должны выполнять наши требования.

Также Личка считает, что «Динамо» остаётся в чемпионской гонке.

Я уверен, что мы в чемпионской гонке. Если бы «Зенит» выиграл, то нам было бы тяжелее. Но, как мы видим, даже действующие чемпионы могут терять очки. А нам ещё играть с ними. Так что мы должны верить в то, что можем выиграть титул. На прошлых выходных футбольный бог дал нам второй шанс. Мы остались близко к лидерам. Наверху нам помогли. Это надо использовать. «Зенит» и «Краснодар» не будут постоянно терять очки.

«Бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ . И отстают от идущего первым «Зенита» на три очка.