Личка о матче против «Ростова»: «Мы по-мужски поговорили с игроками»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, что после поражения от «Ростова» в матче 22-го тура РПЛ провёл с игроками беседу на повышенных тонах.
Мы по-мужски поговорили с игроками, когда анализировали игру. Я сказал, что думаю и что чувствую. Надеюсь, футболисты меня правильно поняли. Может, кто-то думает – сейчас тренер покричит, поговорит, а мне это неинтересно. Мои игроки должны быть профессионалами. Да, бывают хорошие и плохие дни. Но все они должны выполнять наши требования.
Также Личка считает, что «Динамо» остаётся в чемпионской гонке.
Я уверен, что мы в чемпионской гонке. Если бы «Зенит» выиграл, то нам было бы тяжелее. Но, как мы видим, даже действующие чемпионы могут терять очки. А нам ещё играть с ними. Так что мы должны верить в то, что можем выиграть титул. На прошлых выходных футбольный бог дал нам второй шанс. Мы остались близко к лидерам. Наверху нам помогли. Это надо использовать. «Зенит» и «Краснодар» не будут постоянно терять очки.
«Бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. И отстают от идущего первым «Зенита» на три очка.
Напомним, в матче 1/4 финала Кубка России Пути регионов «Динамо» переиграло «СКА-Хабаровск».