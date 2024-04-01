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Александр Кержаков допустил возвращение в Россию

сегодня, 21:59

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался на тему возобновления работы и о возможности возвращения в Россию.

Я и так в работе! Так бывает, что тренер иногда без команды, однако работа на этом не заканчивается. Я учусь каждый день. Что касается работы в клубе, то мне хочется верить, что это будет скоро. Насколько скоро — зависит не только от меня. Если бы это зависело только от меня, то я бы уже давно работал в клубе. Всё идёт планомерно. Я не паникую.

Всему своё время. Здесь нужно более тщательно и рационально подходить к вариантам. Потому что в моей карьере были моменты, когда сразу хватаешься, а потом получается то, что получается. Надеюсь, удастся выбрать тот вариант, который на данном этапе будет наиболее оптимальным, а также поможет мне и команде вместе расти.

Допускаю ли своё возвращение в Россию? Конечно.

Специалист в ноябре покинул сербский «Спартак». Ранее он также тренировал сборную России U-17, «Томь», «Пари НН» и кипрскую «Кармиотиссу».

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Все комментарии
Интерес
Интерес ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 22:36
Предавший единожды предаст и дважды.Умные(они же хитрые) удрали,но затихарились и языком не мели,а этот посчитал,что его имидж успешного футболиста-индульгенция пожизненная.
sv_1969
sv_1969 ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 22:28
Наверное он так думает! Что все щас в ладоши захлопают(
Интерес
Интерес
сегодня в 22:17
Он что,думает .что этим нас осчастливит??? Сиди там,и не чирикай больше,птица перелётная.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 22:01
Учись и работай, Саша, подальше от России.
Гость
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