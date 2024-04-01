Александр Кержаков допустил возвращение в Россию

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался на тему возобновления работы и о возможности возвращения в Россию.
Я и так в работе! Так бывает, что тренер иногда без команды, однако работа на этом не заканчивается. Я учусь каждый день. Что касается работы в клубе, то мне хочется верить, что это будет скоро. Насколько скоро — зависит не только от меня. Если бы это зависело только от меня, то я бы уже давно работал в клубе. Всё идёт планомерно. Я не паникую.
Всему своё время. Здесь нужно более тщательно и рационально подходить к вариантам. Потому что в моей карьере были моменты, когда сразу хватаешься, а потом получается то, что получается. Надеюсь, удастся выбрать тот вариант, который на данном этапе будет наиболее оптимальным, а также поможет мне и команде вместе расти.
Допускаю ли своё возвращение в Россию? Конечно.
Специалист в ноябре покинул сербский «Спартак». Ранее он также тренировал сборную России U-17, «Томь», «Пари НН» и кипрскую «Кармиотиссу».