Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Влут рассказал о своём судебном разбирательстве

сегодня, 14:04

Полузащитник «Урала» Рай Влут рассказал, как обстоит дело с его судебным разбирательством.

Всё ли в порядке с моим делом? Дело всё ещё в процессе.

Также Влут поделился эмоциями от возвращения на поле.

У меня прекрасные эмоции от того, что я вернулся на поле спустя 10-11 месяцев. Мы набрали очки. Я бы хотел сделать комплимент команде, мы бились все вместе, были одной командой, что и требовалось. Набрать очки в матче со «Спартаком» — это хорошо для любой команды.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Урал  Влут Рай
Источник: tass.ru
Дркушич считает, что у «Сочи» стало больше шансов остаться в РПЛ
Сегодня, 13:38
Вахания не определился, за какую сборную он хочет выступать
Сегодня, 10:16
Александр Кержаков допустил возвращение в Россию
Вчера, 21:59
Мохеби рассказал об адаптации в «Ростове»
Вчера, 12:21
Сперцян: «Шансы обогнать „Зенит“ ещё будут»
Вчера, 08:49
Амарал: «Не нужно волноваться, мы работаем каждый день»
31 марта
Все комментарии
adekvat
adekvat ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 15:11
Чел типа Промеса, на нело на родине завели, он в России прячется.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 14:53
Со Спартаком уже каждый может набрать очки, это не показатель!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 14:16
Кто этот человек?
Даже не слышал о нем.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 