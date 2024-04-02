Влут рассказал о своём судебном разбирательстве

Полузащитник «Урала» рассказал, как обстоит дело с его судебным разбирательством.

Всё ли в порядке с моим делом? Дело всё ещё в процессе.

Также Влут поделился эмоциями от возвращения на поле.

У меня прекрасные эмоции от того, что я вернулся на поле спустя 10-11 месяцев. Мы набрали очки. Я бы хотел сделать комплимент команде, мы бились все вместе, были одной командой, что и требовалось. Набрать очки в матче со «Спартаком» — это хорошо для любой команды.