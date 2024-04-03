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Карпин рассказал, чем ему интересна работа в сборной России

сегодня, 11:36

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что мотивирует его продолжать возглавлять национальную команду.

Поработать с этими игроками, потренировать этих игроков, пускай и три тренировки. Мне это нравится. Это раз. Плюс второе — сыграть с хорошими соперниками, которые сейчас пошли. Тот же Камерун, Сербия. Да даже сыграть на полном стадионе в Волгограде против Кубы, сейчас не про соперника говорю, а про атмосферу. Ну это мотивирует, да.

Мы сейчас в сборной работаем для того, чтобы выигрывать товарищеские матчи, да. Если бы я только работал в сборной, наверно было бы скучно. Провести шесть матчей за год, без турнирной мотивации, было бы скучно. Поэтому есть «Ростов», и мне не скучно.

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