«Челси», «Ливерпуль» и ПСЖ готовы заплатить 200 млн евро за Винисиуса

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сегодня, 18:16

Европейские топ-клубы пытаются переманить нападающего «Реала» .

«Ливерпуль», «Челси» и ПСЖ готовы предложить мадридскому клубу 200 млн евро за трансфер бразильца. Однако «сливочные» не намерены расставаться со своим форвардом.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл 28 матчей за «Реал», в которых забил 18 голов и отдал 8 результативных передач.