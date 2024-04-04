Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2023/2024

«Челси», «Ливерпуль» и ПСЖ готовы заплатить 200 млн евро за Винисиуса

сегодня, 18:16

Европейские топ-клубы пытаются переманить нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Ливерпуль», «Челси» и ПСЖ готовы предложить мадридскому клубу 200 млн евро за трансфер бразильца. Однако «сливочные» не намерены расставаться со своим форвардом.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл 28 матчей за «Реал», в которых забил 18 голов и отдал 8 результативных передач.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиОриоль Ромеу может покинуть «Барселону»
Сегодня, 21:35
Слухи«Ньюкасл» намерен подписать полузащитника «Реала»
Сегодня, 21:23
СлухиРодриго может перейти в «Арсенал»
Сегодня, 20:38
СлухиНападающий «Арсенала» может перейти в «Лестер»
Сегодня, 20:35
Душан Влахович хочет остаться в «Ювентусе»
Сегодня, 20:11
Слухи«Барселона» интересуется полузащитником «Реала Сосьедад»
Сегодня, 19:52
Сортировать
Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 20:57
Пытаются переманить, да толь кто же отдаст такого игрока.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:39, ред.
Судя по заголовку.....это им по 66,5 млн скинуться надо...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:24
Значит, это правда: приходит Мбаппе, а двум львам - самцам в одной клетке не ужиться.
Elliada_
Elliada_
сегодня в 20:05
Значит в Англии будет всплеск "расизма"
happy 50
happy 50
сегодня в 19:55
Самое глупое,что Винни может сделать-перейти в Челси.Синие сейчас середняк.Тренерская чехарда,неграмотная трансферная политика,текучка кадров.В Ливерпуль-хороший вариант.Салаха могут переманить арабы.В ПСЖ самый лучший вариант.Как тут уже писали,он действительно одного цвета кожи с большей частью населения Франции.Для парижан он может стать ключевой фигурой,какой является в Реале.Мбаппе заберет левый фланг в Мадриде.
rmrmrml
rmrmrml
сегодня в 19:43
цена конечно хорошая, ну продавать не стоит, главное что бы характер поменял и значимость приносил в каждом матче!!! ну и лучше в следующем сезоне посмотреть на всех игроков в атаке, а там уже потом решать: кто подходит, а кто лишний!!!
Indzaghi
Indzaghi
сегодня в 19:16
Почему-то никто не считает , что Вини и Мбаппе создадут мощный тандем в атаке .Вполне есть вероятность , что они найдут общий язык . А пресса уже пишет об их несовместимости и возможном уходе бразильца . Время покажет .
Байкал-38
Байкал-38 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 19:10
Ну, да с каждым днём белого население во Франции всё меньше и меньше.
По сути страна уже давно во власти мигрантов, причём выходцы с Африки уже давно коренное население и вытесняют потомком галов.
Достаточно посмотреть на сборную Франции там такие как Гризманн смотрятся как "белые вороны".
Ну это как говориться их проблемы.
cx8bgfqkbf2k
cx8bgfqkbf2k
сегодня в 19:09
За 200 надо сразу отдавать, без торга.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 19:05
Винисиус скорее покинет Реал , ему надо в Псж
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:03
Со времён Роналду в Реале не было явного авторитета в команде, да были лидеры, но не было авторитета от которого много зависело на поле и в раздевалке.
Мбаппе же как мне кажется будет наделён властью ещё больше чем португалец и Вини понимает это.
Так же как и то, что его значимость в клубе резко уменьшится.
Руководство Реала тоже думаю всё решило и просто сейчас, особенно когда сезон не окончен, не будет распыляться на эту тему. Тем более надо больше придать значимости сегодня, что бы завтра подороже продать.
Скорее всего в скором будущем Вини уйдёт из Реала, да и вообще из Испании, уж больно его там не любят, точнее ненавидят, причём все.
Но есть одна проблема, это его стоимость.
Уже кто то готов за него предложить 200 лямов?
Думаю это сказки, особенно про Челси.
А вот ПСЖ может шикануть, провернув сделку а-ля Неймар, ведь им потребуется замена Мбаппе, да и Вини будет спокойнее там где местное население преимущественно уже одного цвета кожи с ним.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:52
Ему во Францию надо, там любят загорелых! Может ныть перестанет
dеigandre
dеigandre
сегодня в 18:52
В Челси фланговые игроки:
Стерлинг, Мудрик, Мадуэке, Нкунку, Чуквуемека, Палмер.
Действительно, еще нужны
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:49
Перес в курсе дела?
Лучше и безопаснее с крокодилами купаться в бассейне, чем ссориться (тягаться) с Пересом)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:48
Если поработает над своими человеческими качествами, то нормально будет всё.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 18:29
Придёт Мебаппе и он сам уйдёт из Реал.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:17
Зачем им этот психованный
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 