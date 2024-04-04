«Челси», «Ливерпуль» и ПСЖ готовы заплатить 200 млн евро за Винисиуса

Европейские топ-клубы пытаются переманить нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.
«Ливерпуль», «Челси» и ПСЖ готовы предложить мадридскому клубу 200 млн евро за трансфер бразильца. Однако «сливочные» не намерены расставаться со своим форвардом.
В нынешнем сезоне Винисиус провёл 28 матчей за «Реал», в которых забил 18 голов и отдал 8 результативных передач.
Мбаппе же как мне кажется будет наделён властью ещё больше чем португалец и Вини понимает это.
Так же как и то, что его значимость в клубе резко уменьшится.
Руководство Реала тоже думаю всё решило и просто сейчас, особенно когда сезон не окончен, не будет распыляться на эту тему. Тем более надо больше придать значимости сегодня, что бы завтра подороже продать.
Скорее всего в скором будущем Вини уйдёт из Реала, да и вообще из Испании, уж больно его там не любят, точнее ненавидят, причём все.
Но есть одна проблема, это его стоимость.
Уже кто то готов за него предложить 200 лямов?
Думаю это сказки, особенно про Челси.
А вот ПСЖ может шикануть, провернув сделку а-ля Неймар, ведь им потребуется замена Мбаппе, да и Вини будет спокойнее там где местное население преимущественно уже одного цвета кожи с ним.
Мбаппе же как мне кажется будет наделён властью ещё больше чем португалец и Вини понимает это.
Так же как и то, что его значимость в клубе резко уменьшится.
Руководство Реала тоже думаю всё решило и просто сейчас, особенно когда сезон не окончен, не будет распыляться на эту тему. Тем более надо больше придать значимости сегодня, что бы завтра подороже продать.
Скорее всего в скором будущем Вини уйдёт из Реала, да и вообще из Испании, уж больно его там не любят, точнее ненавидят, причём все.
Но есть одна проблема, это его стоимость.
Уже кто то готов за него предложить 200 лямов?
Думаю это сказки, особенно про Челси.
А вот ПСЖ может шикануть, провернув сделку а-ля Неймар, ведь им потребуется замена Мбаппе, да и Вини будет спокойнее там где местное население преимущественно уже одного цвета кожи с ним.
По сути страна уже давно во власти мигрантов, причём выходцы с Африки уже давно коренное население и вытесняют потомком галов.
Достаточно посмотреть на сборную Франции там такие как Гризманн смотрятся как "белые вороны".
Ну это как говориться их проблемы.
По сути страна уже давно во власти мигрантов, причём выходцы с Африки уже давно коренное население и вытесняют потомком галов.
Достаточно посмотреть на сборную Франции там такие как Гризманн смотрятся как "белые вороны".
Ну это как говориться их проблемы.