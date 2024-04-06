Гюндоган: «В последнее время мы находимся на правильном пути»

Полузащитник «Барселоны» доволен игрой своей команды в последнее время и считает, что она имеет шанс на победу в Лиге чемпионов.

Я думаю, что в последнее время мы находимся на правильном пути. Последние две недели, последние два месяца я чувствую, что мы развиваемся как команда, результаты показывают это, мы очень надёжны сзади, очень хорошо защищаемся, забиваем много голов, создаём много моментов... Я всё ещё думаю, что мы можем добиться большего, но в этом и есть вся прелесть — знать, что ты делаешь всё хорошо, но знать, что мы можем добиться большего. В этой команде есть большой потенциал. Правда, до чемпионства ещё далековато, но если мы будем продолжать в том же духе, что и в последние несколько недель, мы выиграем. А в Лиге чемпионов нужно конкурировать. Я чувствую, что у каждого в этом соревновании есть шанс. И именно это делает этот титул таким захватывающим.

Последняя игра не соответствовала уровню тех, что были до перерыва, мы могли бы сыграть лучше, но победа тоже важна. Если мы сможем играть так, как играли, например, против «Наполи» дома или даже в гостях, у нас будут шансы в Лиге чемпионов. Думаю, да, но, конечно, у ПСЖ отличная команда и отличные игроки. Мы должны будем контролировать их, особенно вингеров. Нужно очень хорошо защищаться всей командой. Если мы сделаем это, у нас будет шанс.

Мне нравится, что в клубе царит эйфория и оптимизм, но мы должны чётко понимать, что нам нужно продолжать долго и упорно работать, чтобы сохранить эту возможность, потому что Лига чемпионов может быть жестоким соревнованием, очень жестоким. В одно мгновение вы можете превратиться из фаворита в аутсайдера. Я испытал это на себе за свою карьеру, и неважно, кто соперник. Конечно, мы счастливы сейчас, и многие не ожидали увидеть нас в четвертьфинале в начале сезона, но, как я уже сказал, мы должны продолжать становиться лучше, принимая правильные решения в ключевых матчах. Это самый важный момент в Лиге чемпионов — принимать правильные решения. Мы уже сделали это, и если мы продолжим в том же духе, то у нас не будет причин не быть уверенными в себе или не верить, что мы можем быть в полуфинале.