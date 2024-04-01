Рой Кин: «Холанд почти как игрок четвёртого английского дивизиона»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
Уровень его игры в целом очень низкий. Перед воротами он лучший в мире, но в целом для игрока своего статуса он играет очень плохо. Холанд почти как игрок четвертого английского дивизиона.
Я всегда говорил, что он - очень качественный ЦН, но всё-таки ограниченный, и нужно учитывать, что его ключевые характеристики - мощь, лошадиная выносливость и т.п. Трудно сравнивать его с Кейном, который сам тащил ТТХ и "Баварию" в этом году, трудно сравнивать его с Иброй, который забивал голы из практически нулевого xG.
Холанд хорош тем, что хорошо делает свою работу ЦН, забивает с близкого расстояния и уводит игроков. Он не Месси и не Криштиану Роналду.
Поэтому, если нынешние сетевые СМИ расхайпили его до бесконечности, это характеризует только нынешний мир, где очень средний повар может стать миллиардером, и с ним будут хотеть сфотографироваться все мировые знаменитости, если только он загнёт руку при посолке мяса и наденет черные очки. Так-то он не претендент на ЗМ и не игрок 4-го дивизиона, он просто добротный форвард. Который не может забить, если ему не создают моменты, в том числе, поэтому непонятны претензии к нему)
Просто сейчас лучше самому оценивать игроков, чем судить по СМИ, потому что вон Месси дают титул лучшего игрока ФИФА за 10 матчей в МЛС)
Я всегда говорил, что он - очень качественный ЦН, но всё-таки ограниченный, и нужно учитывать, что его ключевые характеристики - мощь, лошадиная выносливость и т.п. Трудно сравнивать его с Кейном, который сам тащил ТТХ и "Баварию" в этом году, трудно сравнивать его с Иброй, который забивал голы из практически нулевого xG.
Холанд хорош тем, что хорошо делает свою работу ЦН, забивает с близкого расстояния и уводит игроков. Он не Месси и не Криштиану Роналду.
Поэтому, если нынешние сетевые СМИ расхайпили его до бесконечности, это характеризует только нынешний мир, где очень средний повар может стать миллиардером, и с ним будут хотеть сфотографироваться все мировые знаменитости, если только он загнёт руку при посолке мяса и наденет черные очки. Так-то он не претендент на ЗМ и не игрок 4-го дивизиона, он просто добротный форвард. Который не может забить, если ему не создают моменты, в том числе, поэтому непонятны претензии к нему)
Просто сейчас лучше самому оценивать игроков, чем судить по СМИ, потому что вон Месси дают титул лучшего игрока ФИФА за 10 матчей в МЛС)