Рой Кин: «Холанд почти как игрок четвёртого английского дивизиона»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» раскритиковал нападающего «Манчестер Сити» .

Уровень его игры в целом очень низкий. Перед воротами он лучший в мире, но в целом для игрока своего статуса он играет очень плохо. Холанд почти как игрок четвертого английского дивизиона.