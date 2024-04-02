Педри сравнил Месси и Роналду

Полузащитник «Барселоны» Педри сравнил нападающего клуба «Интер Майами» Лионеля Месси и футболиста команды «Аль-Наср» Криштиану Роналду.
Величайший игрок в истории футбола? Месси, без сомнений. Но Криштиану – тоже замечательный футболист.
Полузащитник «Барселоны» Педри сравнил нападающего клуба «Интер Майами» Лионеля Месси и футболиста команды «Аль-Наср» Криштиану Роналду.
Величайший игрок в истории футбола? Месси, без сомнений. Но Криштиану – тоже замечательный футболист.
Как реагирует Роналду, когда на трибунах скандируют "Месси": устраивает истерику.
Даже Роналду считает, что Месси лучше. Просто его фанаты не могут принять правду, а журналисты любят подливать масла в огонь. Вчера Мбаппе, ярый фанат Роналду, заявил, что Месси лучший в истории. Есть лучший, а есть любимый игрок. Мбаппе это понимает.
Как реагирует Роналду, когда на трибунах скандируют "Месси": устраивает истерику.
Даже Роналду считает, что Месси лучше. Просто его фанаты не могут принять правду, а журналисты любят подливать масла в огонь. Вчера Мбаппе, ярый фанат Роналду, заявил, что Месси лучший в истории. Есть лучший, а есть любимый игрок. Мбаппе это понимает.