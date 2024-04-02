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Педри сравнил Месси и Роналду

сегодня, 17:38

Полузащитник «Барселоны» Педри сравнил нападающего клуба «Интер Майами» Лионеля Месси и футболиста команды «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

Величайший игрок в истории футбола? Месси, без сомнений. Но Криштиану – тоже замечательный футболист.

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sihafazatron
sihafazatron ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 18:33
Зато на этой ветке будет немало комментов....щас расскажут у кого сколько липовых зм, кто сколько забил, у кого сколько трофеев....итд итд итд
Elliada_
Elliada_
сегодня в 18:17
Как реагирует Месси, когда на трибунах скандируют "Роналду": молча забивает гол.

Как реагирует Роналду, когда на трибунах скандируют "Месси": устраивает истерику.

Даже Роналду считает, что Месси лучше. Просто его фанаты не могут принять правду, а журналисты любят подливать масла в огонь. Вчера Мбаппе, ярый фанат Роналду, заявил, что Месси лучший в истории. Есть лучший, а есть любимый игрок. Мбаппе это понимает.
Шуnя771
Шуnя771 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 18:13
Как то уже приелась тема сравнения, каждый по своему хорош.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:01
скользкая этоа тема! сравнение!
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