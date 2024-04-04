Кафу: «Я был бы рад поработать в России»

Легендарный бразильский защитник Кафу ответил на вопрос о возможной работе в России.
Надеюсь, все впереди. Был бы рад поработать в России. Мне у вас нравится!
Напомним, после завершения карьеры в 2009 году Кафу больше не занимался футбольной деятельностью.
- Я уже 54 года живу в России. Из них 34 года работаю. Во время учёбы в школе получил специальности токарь - 3 разряд, и тракторист - машинист 3 класса. Окончил Воронежский Политех - Высшее техническое образование - (инженер-конструктор-технолог РЭА). Дополнительное образование в СА (маляр-штукатур 3 разряда), после демобилизации окончил курсы слесарей-газовиков. В село провели газ, нужны были работники в этой сфере. Практически сразу уехал учиться на слесаря КИП. Без него в газовой котельной никак...
- Ну, как вы поняли, удостоверений и дипломов у меня полные карманы... А зарплата - минималка. 17 000 рублей. Вот всё чаще и возникает мысль - А НА ХРЕНА Я СТОЛЬКО ЛЕТ УЧИЛСЯ?
- Я уже 54 года живу в России. Из них 34 года работаю. Во время учёбы в школе получил специальности токарь - 3 разряд, и тракторист - машинист 3 класса. Окончил Воронежский Политех - Высшее техническое образование - (инженер-конструктор-технолог РЭА). Дополнительное образование в СА (маляр-штукатур 3 разряда), после демобилизации окончил курсы слесарей-газовиков. В село провели газ, нужны были работники в этой сфере. Практически сразу уехал учиться на слесаря КИП. Без него в газовой котельной никак...
- Ну, как вы поняли, удостоверений и дипломов у меня полные карманы... А зарплата - минималка. 17 000 рублей. Вот всё чаще и возникает мысль - А НА ХРЕНА Я СТОЛЬКО ЛЕТ УЧИЛСЯ?