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Кафу: «Я был бы рад поработать в России»

сегодня, 17:10

Легендарный бразильский защитник Кафу ответил на вопрос о возможной работе в России.

Надеюсь, все впереди. Был бы рад поработать в России. Мне у вас нравится!

Напомним, после завершения карьеры в 2009 году Кафу больше не занимался футбольной деятельностью.

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Кафу
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 18:50
И кем же он хочет поработать, если пятнадцать лет футбольной деятельностью не занимался?
112910415
112910415
сегодня в 18:37
ни за что, ни в коем случае !
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:36
Это хорошо , что парню понравилась Россия.
Хиромант
Хиромант
сегодня в 18:22
Кафу: «Я был бы рад поработать в России»
- Я уже 54 года живу в России. Из них 34 года работаю. Во время учёбы в школе получил специальности токарь - 3 разряд, и тракторист - машинист 3 класса. Окончил Воронежский Политех - Высшее техническое образование - (инженер-конструктор-технолог РЭА). Дополнительное образование в СА (маляр-штукатур 3 разряда), после демобилизации окончил курсы слесарей-газовиков. В село провели газ, нужны были работники в этой сфере. Практически сразу уехал учиться на слесаря КИП. Без него в газовой котельной никак...
- Ну, как вы поняли, удостоверений и дипломов у меня полные карманы... А зарплата - минималка. 17 000 рублей. Вот всё чаще и возникает мысль - А НА ХРЕНА Я СТОЛЬКО ЛЕТ УЧИЛСЯ?
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 18:00
Хочет поработать?.. Хе.. Дерзай..
adekvat
adekvat ответ Hauptman (раскрыть)
сегодня в 17:48
Точно спартак таких и ищет с 2009 нигде не работал.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 17:47
им всем у нас нравится тута денюжек навалом
Scorp689
Scorp689
сегодня в 17:26
Ни лицензии, ничем футбольным не занимался..., детей тренировать в ДЮСШ...
Hauptman
Hauptman
сегодня в 17:23
Такой специалист подошел бы спартаку.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:11
На кошках тренируйся, а потом за деньгами приезжай.
Гость
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