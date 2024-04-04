Кафу: «Я был бы рад поработать в России»

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сегодня, 17:10

Легендарный бразильский защитник ответил на вопрос о возможной работе в России.

Надеюсь, все впереди. Был бы рад поработать в России. Мне у вас нравится!

Напомним, после завершения карьеры в 2009 году Кафу больше не занимался футбольной деятельностью.