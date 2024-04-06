Гвардиола: «Фоден может претендовать на звание лучшего игрока сезона в АПЛ»

1712386703

вчера, 09:58

Главный тренер «Манчестер Сити» считает, что полузащитник «горожан» претендует на звание игрока сезона в АПЛ ,

Думаю, Фоден может стать серьёзным претендентом на звание лучшего игрока сезона. Многие, многие игроки провели очень хороший сезон. Но я думаю, что он точно может претендовать на звание лучшего: по количеству, постоянству, уровню своей игры.