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Гвардиола: «Фоден может претендовать на звание лучшего игрока сезона в АПЛ»

вчера, 09:58

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что полузащитник «горожан» Фил Фоден претендует на звание игрока сезона в АПЛ,

Думаю, Фоден может стать серьёзным претендентом на звание лучшего игрока сезона. Многие, многие игроки провели очень хороший сезон. Но я думаю, что он точно может претендовать на звание лучшего: по количеству, постоянству, уровню своей игры.

В текущем сезоне АПЛ Фоден провёл 30 игр, в которых забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:04
Это лишь мнение тренера о своем игроке.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:55
Фил хорош в этом сезоне! Но есть и лучше думаю
shlomo
shlomo
вчера в 10:36
Очень хороший сезон проводит Фил, явный прогресс за этот год.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:02
Он уже претендент, но выиграет ли?....
На мой взгляд самые ценные и важные игроки в АПЛ сейчас это Райс, Родри, Ван Дэйк.
Палмер лучший молодой.
Майну как открытие сезона.
Гость
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