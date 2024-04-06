Гвардиола: «Фоден может претендовать на звание лучшего игрока сезона в АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что полузащитник «горожан» Фил Фоден претендует на звание игрока сезона в АПЛ,
Думаю, Фоден может стать серьёзным претендентом на звание лучшего игрока сезона. Многие, многие игроки провели очень хороший сезон. Но я думаю, что он точно может претендовать на звание лучшего: по количеству, постоянству, уровню своей игры.
В текущем сезоне АПЛ Фоден провёл 30 игр, в которых забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач.
На мой взгляд самые ценные и важные игроки в АПЛ сейчас это Райс, Родри, Ван Дэйк.
Палмер лучший молодой.
Майну как открытие сезона.
На мой взгляд самые ценные и важные игроки в АПЛ сейчас это Райс, Родри, Ван Дэйк.
Палмер лучший молодой.
Майну как открытие сезона.