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Эдегор может вернуться в «Реал»

вчера, 10:23

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор продолжает привлекать внимание других клубов.

По данным источника, в подписании норвежца заинтересованы «Реал», «Бавария» и ПСЖ.

Напомним, что права на Эдегора принадлежали «Реалу» с 2015 по 2021 год.

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Все комментарии
w1345ds
w1345ds ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 09:45, ред.
Так и в чем проблема то?

Клуб подписывает футболиста, платит за него и ему деньги, причем не малые. А футболист должен бороться за место в составе и доказывать что имеет право играть. И если футболист не тянет это проблемы футболиста. Значит не нужно было контракт с таким большим клубом подписывать, а идти в команду скромнее.

В больших клубах таких как Реал, Барса, Бавария, Ливерпуль, МС, и твоем любимом Арсенале, нянчится никто не будет, и по*у подтирать, не будут. Не тянешь идешь в аренду, или на продажу если есть хорошее предложение.

Кстати говоря почему ты решил что если бы Эдегор пришел в Арсенал в 2015 он бы не катался по арендам?

И еще момент, кого из основного состава Реала в период 2015 - 2021 Эдегор должен был вытеснить?
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:21
Вот в этом и весь Реал. Берут молодых подающих надежды игроков, а затем те то по бесконечным арендам гоняют, то лавку охраняют в Мадриде....
У Эдегора долгосрочный контракт с Арсеналом, так что даже если Мартин и захочет уйти, то сливочным придется договариваться с Арсеналом
5qzq6ey33g45
5qzq6ey33g45
вчера в 10:57
Сначала за него переплатили, затем его не рассмотрели, а теперь все-таки решили что всё-таки хорош.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:25
Фейки уже с утра пошли, в "Реале" на перспективу Джуд и Камавинга с хорошим видением поля, зачем ему Эдегор.
Гость
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