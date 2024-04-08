Эдегор может вернуться в «Реал»

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вчера, 10:23

Полузащитник «Арсенала» продолжает привлекать внимание других клубов.

По данным источника, в подписании норвежца заинтересованы «Реал», «Бавария» и ПСЖ .

Напомним, что права на Эдегора принадлежали «Реалу» с 2015 по 2021 год.