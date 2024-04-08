Эдегор может вернуться в «Реал»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор продолжает привлекать внимание других клубов.
По данным источника, в подписании норвежца заинтересованы «Реал», «Бавария» и ПСЖ.
Напомним, что права на Эдегора принадлежали «Реалу» с 2015 по 2021 год.
Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор продолжает привлекать внимание других клубов.
По данным источника, в подписании норвежца заинтересованы «Реал», «Бавария» и ПСЖ.
Напомним, что права на Эдегора принадлежали «Реалу» с 2015 по 2021 год.
Клуб подписывает футболиста, платит за него и ему деньги, причем не малые. А футболист должен бороться за место в составе и доказывать что имеет право играть. И если футболист не тянет это проблемы футболиста. Значит не нужно было контракт с таким большим клубом подписывать, а идти в команду скромнее.
В больших клубах таких как Реал, Барса, Бавария, Ливерпуль, МС, и твоем любимом Арсенале, нянчится никто не будет, и по*у подтирать, не будут. Не тянешь идешь в аренду, или на продажу если есть хорошее предложение.
Кстати говоря почему ты решил что если бы Эдегор пришел в Арсенал в 2015 он бы не катался по арендам?
И еще момент, кого из основного состава Реала в период 2015 - 2021 Эдегор должен был вытеснить?
Клуб подписывает футболиста, платит за него и ему деньги, причем не малые. А футболист должен бороться за место в составе и доказывать что имеет право играть. И если футболист не тянет это проблемы футболиста. Значит не нужно было контракт с таким большим клубом подписывать, а идти в команду скромнее.
В больших клубах таких как Реал, Барса, Бавария, Ливерпуль, МС, и твоем любимом Арсенале, нянчится никто не будет, и по*у подтирать, не будут. Не тянешь идешь в аренду, или на продажу если есть хорошее предложение.
Кстати говоря почему ты решил что если бы Эдегор пришел в Арсенал в 2015 он бы не катался по арендам?
И еще момент, кого из основного состава Реала в период 2015 - 2021 Эдегор должен был вытеснить?
У Эдегора долгосрочный контракт с Арсеналом, так что даже если Мартин и захочет уйти, то сливочным придется договариваться с Арсеналом
У Эдегора долгосрочный контракт с Арсеналом, так что даже если Мартин и захочет уйти, то сливочным придется договариваться с Арсеналом