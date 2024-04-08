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Нико Уильямс рассказал, где хочет продолжить карьеру

вчера, 10:15

Нападающий «Атлетика» и сборной Испании Николас Уильямс рассказал, что хочет остаться в своём клубе на долгие годы.

Мне осталось здесь, в «Атлетике», много лет, я спокоен и счастлив. С нетерпением жду возможности приехать в Бильбао, чтобы отпраздновать победу в Кубке Испании.

Я продлил контракт не так давно, как и другие ребята, с которыми я заиграл в первой команде: Аду Арес и Унаи Гомес. Все баски хотят остаться здесь, и я знаю, что они могут многого добиться с «Атлетиком». Я тоже хочу многого добиться здесь.

Уильямс находится в системе «Атлетика» с 2013 года. Его контракт действует до 2027 года. В текущем сезоне вингер провёл 30 матчей в Ла Лиге и Кубке Испании, забил 6 мячей, отдал 14 голевых передач и получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего испанца в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на Уильямса претендует «Челси».

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drug01
drug01
вчера в 10:19
Желаем успешной игры там где тебе хочется!!!
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