Нико Уильямс рассказал, где хочет продолжить карьеру

Нападающий «Атлетика» и сборной Испании рассказал, что хочет остаться в своём клубе на долгие годы.

Мне осталось здесь, в «Атлетике», много лет, я спокоен и счастлив. С нетерпением жду возможности приехать в Бильбао, чтобы отпраздновать победу в Кубке Испании.

Я продлил контракт не так давно, как и другие ребята, с которыми я заиграл в первой команде: Аду Арес и Унаи Гомес. Все баски хотят остаться здесь, и я знаю, что они могут многого добиться с «Атлетиком». Я тоже хочу многого добиться здесь.