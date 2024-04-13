Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Ливерпуль» хочет подписать двух игроков «Спортинга»

сегодня, 11:57

«Ливерпуль» хочет подписать нападающего «Спортинга» Маркуса Эдвардса и защитника Гонсалу Инасиу.

Клуб уже готовит предложения по игрокам.

Трансферы могут состояться летом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Арсенал» может подписать защитника «Спортинга»
Сегодня, 16:46
Слухи«Ювентус» хочет подписать Жезуса
Сегодня, 14:56
Слухи«Манчестер Сити» готов потратить на Мусиалу 120 миллионов фунтов
Сегодня, 10:52
СлухиСтала известна сумма отступных за Пакета
Сегодня, 09:59
Слухи«Манчестер Юнайтед» отпустит Гринвуда за 30 миллионов фунтов
Сегодня, 09:29
Слухи«Интер» может приобрести Ван-Биссаку у «Манчестер Юнайтед» за 15 млн евро
Сегодня, 01:09
Сортировать
Все комментарии
kazakoff
kazakoff
сегодня в 14:09
Пол Спортинга перейдёт в Ливерпуль походу
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 13:54
Спортинг может и не согласиться !
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:47
Теперь каждый день будут новости про Ливерпуль и тех игроков Спортинга, которые могут появиться в Лиаерпуле вслед за главным тренером....
А вообще, Инасиу толковый защитник который точно должен идти на повышение. Гонсалу играет левоногово центрального защитника, но может сыграть и левого защитника. Если Аморим будет главным тренером Ливерпуля, то скорее всего перейдет на схему с тремя центральными и тогда оборона будет выглядить так Инасио/ванДайк/ Конате и на бумаге это выглядит сильно
А вот нужен ли Эдвардс Ливерпулю, тут вопрос? Салаха он точно не заменит, а на позиции вингера у Ливерпуля есть талантливый парнишка Бен Доук, зачем же тратить деньги на Эдвардса?!
Валерыч
Валерыч
сегодня в 12:41, ред.
"Спортинг" начинают разбирать на "запчасти".
Attaccante
Attaccante
сегодня в 12:21
Не особо понятно зачем Эдвардс нужен. 25 лет уже, ничего феерично не показывает. Ещё поди Салаха им хотят заменить.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:58
Хороший выбор,надо договариваться.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 