«Ливерпуль» хочет подписать двух игроков «Спортинга»

«Ливерпуль» хочет подписать нападающего «Спортинга» Маркуса Эдвардса и защитника Гонсалу Инасиу.
Клуб уже готовит предложения по игрокам.
Трансферы могут состояться летом.
«Ливерпуль» хочет подписать нападающего «Спортинга» Маркуса Эдвардса и защитника Гонсалу Инасиу.
Клуб уже готовит предложения по игрокам.
Трансферы могут состояться летом.
А вообще, Инасиу толковый защитник который точно должен идти на повышение. Гонсалу играет левоногово центрального защитника, но может сыграть и левого защитника. Если Аморим будет главным тренером Ливерпуля, то скорее всего перейдет на схему с тремя центральными и тогда оборона будет выглядить так Инасио/ванДайк/ Конате и на бумаге это выглядит сильно
А вот нужен ли Эдвардс Ливерпулю, тут вопрос? Салаха он точно не заменит, а на позиции вингера у Ливерпуля есть талантливый парнишка Бен Доук, зачем же тратить деньги на Эдвардса?!
А вообще, Инасиу толковый защитник который точно должен идти на повышение. Гонсалу играет левоногово центрального защитника, но может сыграть и левого защитника. Если Аморим будет главным тренером Ливерпуля, то скорее всего перейдет на схему с тремя центральными и тогда оборона будет выглядить так Инасио/ванДайк/ Конате и на бумаге это выглядит сильно
А вот нужен ли Эдвардс Ливерпулю, тут вопрос? Салаха он точно не заменит, а на позиции вингера у Ливерпуля есть талантливый парнишка Бен Доук, зачем же тратить деньги на Эдвардса?!