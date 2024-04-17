Жоржиньо может вернуться в Италию

Агент Жоау Сантуш рассказал, где его клиент может продолжить карьеру:

«Арсенал» пока не предлагал продлить контракт. Сейчас все наши мысли сосредоточены на матче с «Баварией», поэтому мы не торопимся. «Арсенал» — приоритетный вариант. Если они предложат продлить соглашение через месяц или два, то нас это устроит. Хотел бы Жоржиньо вернуться в Италию? Конечно, он вырос в этой стране. «Фиорентина»? Мы готовы рассмотреть этот проект. «Ювентус»? Если им нужен такой полузащитник как Жоржиньо — пусть обращаются.