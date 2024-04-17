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Жоржиньо может вернуться в Италию

сегодня, 17:57
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал22:00 Не начался

Агент Жоржиньо Жоау Сантуш рассказал, где его клиент может продолжить карьеру:

«Арсенал» пока не предлагал продлить контракт. Сейчас все наши мысли сосредоточены на матче с «Баварией», поэтому мы не торопимся. «Арсенал» — приоритетный вариант. Если они предложат продлить соглашение через месяц или два, то нас это устроит. Хотел бы Жоржиньо вернуться в Италию? Конечно, он вырос в этой стране. «Фиорентина»? Мы готовы рассмотреть этот проект. «Ювентус»? Если им нужен такой полузащитник как Жоржиньо — пусть обращаются.

Контракт итальянца с «Арсеналом» истекает этим летом, однако у клуба есть опция продления ещё на сезон.

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shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:01
Наверное все же агенту придется искать ему место в Италии...
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