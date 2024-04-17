Три топ-клуба АПЛ хотят подписать полузащитника «Лейпцига»

Полузащитник «Лейпцига» Даниэль Ольмо может продолжить карьеру в Англии.
В подписании хорвата заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси».
Этим летом в контракте Ольмо вступает в силу сумма отступных, которая составляет 60 млн евро.
гол Дани Ольмо запомнился особо.
легкими финтами ушел от 4 бразильцнв и спокойно решил эпизод.
Барса глупо рассталась своим воспитанником.
игрок хорош. отлично бьет с обоих ног. интересный дриблинг. мобильный.
есть и минусы, не силен в единоборствах.
гол Дани Ольмо запомнился особо.
легкими финтами ушел от 4 бразильцнв и спокойно решил эпизод.
Барса глупо рассталась своим воспитанником.
игрок хорош. отлично бьет с обоих ног. интересный дриблинг. мобильный.
есть и минусы, не силен в единоборствах.