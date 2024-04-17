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Три топ-клуба АПЛ хотят подписать полузащитника «Лейпцига»

сегодня, 11:15

Полузащитник «Лейпцига» Даниэль Ольмо может продолжить карьеру в Англии.

В подписании хорвата заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси».

Этим летом в контракте Ольмо вступает в силу сумма отступных, которая составляет 60 млн евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:13
надо выбрать второй из них )
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:38
недавно сборные Испании и Бразилии развлеклись в товарищеском матче на Сантьяго Бернабеу со счетом 3-3.
гол Дани Ольмо запомнился особо.
легкими финтами ушел от 4 бразильцнв и спокойно решил эпизод.
Барса глупо рассталась своим воспитанником.
игрок хорош. отлично бьет с обоих ног. интересный дриблинг. мобильный.
есть и минусы, не силен в единоборствах.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:28
Интересно было бы посмотреть на него в АПЛ
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