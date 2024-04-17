Три топ-клуба АПЛ хотят подписать полузащитника «Лейпцига»

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сегодня, 11:15

Полузащитник «Лейпцига» может продолжить карьеру в Англии.

В подписании хорвата заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси».

Этим летом в контракте Ольмо вступает в силу сумма отступных, которая составляет 60 млн евро.