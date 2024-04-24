Мбаппе может отказаться от почти 130 млн евро при уходе из ПСЖ

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вчера, 10:59

Нападающий ПСЖ может отказаться от суммы в 127,8 млн евро, которая ему положена в клубе.

По информации источника, стороны обсуждают вариант, при котором игрок не будет претендовать на 89,6 млн бонусов за лояльность/продление контракта, а также на 38,2 млн зарплаты в текущем сезоне.

В августе Мбаппе заключил с президентом «Пари Сен-Жермен» Нассером Аль-Хелаифи соглашение, которое предусматривало такую возможность в случае, если футболист не продлит договор.