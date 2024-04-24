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ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе может отказаться от почти 130 млн евро при уходе из ПСЖ

вчера, 10:59

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может отказаться от суммы в 127,8 млн евро, которая ему положена в клубе.

По информации источника, стороны обсуждают вариант, при котором игрок не будет претендовать на 89,6 млн бонусов за лояльность/продление контракта, а также на 38,2 млн зарплаты в текущем сезоне.

В августе Мбаппе заключил с президентом «Пари Сен-Жермен» Нассером Аль-Хелаифи соглашение, которое предусматривало такую возможность в случае, если футболист не продлит договор.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:53
Просто так не откажется. Значит что-то другое есть.
shur
shur
вчера в 16:34, ред.
...для Килиана это копейки,господи....!!! Даже Рон с Месси такого себе позволить не могли...!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:03
Значит Реал больше дают, Реал тоже будет на побегушках у него
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:21
Мбаппе просто так ни от чего не отказывается. Значит он получит эти деньги от Реала.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:05
Реал понял,что лучше заплатить Мбаппе подписной бонус 200 млн,
чем платить ПСЖ. Отказ КМ ПСЖ это часть схемы ФП.
До чего же от манящие магнитом место - Реал.
Созданы друг для друга.
sihafazatron
sihafazatron ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 12:49
Откажется от 130 млн парижан ради 200 млн от Мадрида, если только так
lotsman
lotsman
вчера в 12:45
Сериал о переходе Мбаппе никак не закончится.
Nyyrikki
Nyyrikki
вчера в 12:18
Мбаппе или его родители?
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
вчера в 12:14
Думаю у него просто нет возможности это получить, иначе он бы не отказался от таких денег.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:58
Мерзкий жадный игрочишка.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 11:50
Там закон Мбаппе в Испании принимают, а тут всё ещё "обсуждают бонусы за лояльность"?))
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:47
Это все ерунда...
От таких денег не отказываются...
А может черный нал без налогов?
adekvat
adekvat ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 11:35
Ага откажутся, еще сверху сдерут круглую сумму.
Futurista
Futurista
вчера в 11:26
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:15
Да неужеле... семья Черепахина добровольно откажется от денег?
112910415
112910415
вчера в 11:08
прежде не был замечен в подобном альтруизме ! )
nn6swh7v5yvm
nn6swh7v5yvm
вчера в 11:08
Тут всё зависит от того как на бумаге написано.
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