Мбаппе может отказаться от почти 130 млн евро при уходе из ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может отказаться от суммы в 127,8 млн евро, которая ему положена в клубе.
По информации источника, стороны обсуждают вариант, при котором игрок не будет претендовать на 89,6 млн бонусов за лояльность/продление контракта, а также на 38,2 млн зарплаты в текущем сезоне.
В августе Мбаппе заключил с президентом «Пари Сен-Жермен» Нассером Аль-Хелаифи соглашение, которое предусматривало такую возможность в случае, если футболист не продлит договор.
чем платить ПСЖ. Отказ КМ ПСЖ это часть схемы ФП.
До чего же от манящие магнитом место - Реал.
Созданы друг для друга.
чем платить ПСЖ. Отказ КМ ПСЖ это часть схемы ФП.
До чего же от манящие магнитом место - Реал.
Созданы друг для друга.
От таких денег не отказываются...
А может черный нал без налогов?
От таких денег не отказываются...
А может черный нал без налогов?