Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2023/2024

В Мадриде примут «закон Мбаппе», освобождающий от регионального налога

вчера, 12:47

Правительство отменит региональный подоходный налог для иностранцев, поселяющихся в Мадриде и совершающих инвестиции.

По информации источника, в обществе данную меру уже называют «законом Мбаппе». Она напоминает изменения, которые были одобрены в 2005 году, когда за «Реал» выступал Дэвид Бекхэм, чтобы иностранцы могли платить меньше налогов. Эта мера не только поможет французскому нападающему, она также направлена на привлечение иностранных инвестиций.

Утвердить нововведение могут уже 24 апреля, когда пройдёт слушание. Поправка получила большинство голосов в Мадридской ассамблее. Даже если закон вступит в силу после перехода нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в «Реал», он коснётся иностранцев, прибывающих в Испанию в течение 2024 года.

Максимальный срок действия данной меры составляет 6 лет при условии, что человек не переедет из сообщества в течение этого периода.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 20:40
Наверное, ты не удивишься, что Изабель Диас Аюсо, председатель правительства мадридской автономии, которая и выдвинула этот закон, является страстной поклонницей "Реала"?)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ allemz (раскрыть)
вчера в 17:41
Джуд тоже с сложным характером и любит втихаря провокации.
в общем, Реал превращается в банки с пауками с классической их борьбой.
так что, друзья, конфликты между одним из черепашек-ниндзя против банда человеков-пауков неизбежны.
зависть преследуют свои цели.
kpugx8jhxkcr
kpugx8jhxkcr
вчера в 16:38
Камерунец в действии,толи ещё будет!!!
allemz
allemz
вчера в 16:28, ред.
Я уже представляю как неугомонный Беллингем будет ладить с Мбаппе, которому еще до перехода в Реал сильно задирают планку ЧСВ. Джуд мне видится как Бруну в МЮ в 2020 году, в свой первый сезон за команду тащил, был лидером, потом пришла мега-звезда в лице Роналду и Бруну стал евнухом) Тут мне кажется, так же без шансов для англичанина, либо же будем лицезреть баттл)
allemz
allemz ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 16:20
После такого унижения сливочные фанаты будут оправдываться также как после игры с Сити: "С ним по-другому нельзя"
))
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:54
Мбаппе нагибает Мадрид и в хвост и в гриву.
Перес уже тренируется на коленях с вытянутыми губами встречать короля.
Какой позор...
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:16, ред.
Понравиться ли это другим футболистам Реала? Только приходит а ему уже такие привилегия? Вини, Белингем другие футболисты Реала точно не будут пахать на Мбаппе, это не игроки ПСЖ которые Мбаппе сам советовал покупать их , перестройка в Реале ждет , если он придет, тут Хави может воспользоваться шансом, уйти в отрыв в Лалиге.
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:10
В Мадриде уже постелиле красную дорожку и ждут Мбаппе
112910415
112910415
вчера в 14:26
вступают серьёзные калибры !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:18
Ничего себе какие поблажки ,но не для всех.
Loki Sigurd
Loki Sigurd
вчера в 13:20
К Мбаппе особое отношение.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 13:11, ред.
Чего мелочиться, можно Мбаппе Канарские острова подарить. Всё, лишь бы не капризничал и соглашался играть. Почему история ничему людей не учит? Очень хочу, чтобы и француз и мадридский клуб получили примерно то же, что с Азаром. Хотя, справедливость бывает только в книжках, конечно.
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:04
большая страна свои причуды
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 13:04
За что такие привилегии?
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:50
Всё для вас дети, лишь бы мама была в шоколаде ☝️🤣🤣
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