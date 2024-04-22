В Мадриде примут «закон Мбаппе», освобождающий от регионального налога

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вчера, 12:47

Правительство отменит региональный подоходный налог для иностранцев, поселяющихся в Мадриде и совершающих инвестиции.

По информации источника, в обществе данную меру уже называют «законом Мбаппе». Она напоминает изменения, которые были одобрены в 2005 году, когда за «Реал» выступал Дэвид Бекхэм, чтобы иностранцы могли платить меньше налогов. Эта мера не только поможет французскому нападающему, она также направлена на привлечение иностранных инвестиций.

Утвердить нововведение могут уже 24 апреля, когда пройдёт слушание. Поправка получила большинство голосов в Мадридской ассамблее. Даже если закон вступит в силу после перехода нападающего ПСЖ в «Реал», он коснётся иностранцев, прибывающих в Испанию в течение 2024 года.

Максимальный срок действия данной меры составляет 6 лет при условии, что человек не переедет из сообщества в течение этого периода.