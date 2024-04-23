«Кардифф» требует от «Нанта» 120 миллионов евро по делу погибшего Салы

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вчера, 10:39

«Кардифф» подал иск к «Нанту» из-за несостоявшегося трансфера футболиста .

Валлийский клуб хочет получить 120,2 млн евро в качестве компенсации за ущерб. «Лазурные птицы» обратились к аналитической фирме Analytics FC, подсчитав вероятность того, что Сала помог бы команде остаться в АПЛ .

Было предположено, что аргентинец сыграл бы в 60% матчей, вероятность сохранения «Кардиффом» прописки в элите составила бы 54,2%. Сумма 120 млн евро также основана на потере доходов за период сезонов 2018/19 — 2022/23 (52,9 млн), а также трансферной стоимости (67,3 млн).

«Кардифф» также требует 2 миллиона евро за «ущерб репутации». «Нант» подал иск в суд за «моральный ущерб».