«Локомотив» интересуется испанским форвардом «Ароки»

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вчера, 13:59

Агент испанского нападающего «Ароки» Альваро Навасо подтвердил, что «Локомотив» проявляет интерес к игроку.

Ранее «Матч ТВ» сообщил о том, что «железнодорожники» ведут переговоры о приобретении форварда в летнее трансферное окно.

Я действительно контактировал с «Локомотивом» по поводу Кристо. От российского клуба есть определённый интерес, но на данный момент ситуация такова, что активных переговоров по поводу трансфера не ведётся.

В нынешнем сезоне Гонсалес провёл за португальскую команду 38 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 9 результативных передач.