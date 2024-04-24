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«Локомотив» интересуется испанским форвардом «Ароки»

вчера, 13:59

Агент испанского нападающего «Ароки» Кристо Гонсалеса Альваро Навасо подтвердил, что «Локомотив» проявляет интерес к игроку.

Ранее «Матч ТВ» сообщил о том, что «железнодорожники» ведут переговоры о приобретении форварда в летнее трансферное окно.

Я действительно контактировал с «Локомотивом» по поводу Кристо. От российского клуба есть определённый интерес, но на данный момент ситуация такова, что активных переговоров по поводу трансфера не ведётся.

В нынешнем сезоне Гонсалес провёл за португальскую команду 38 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 9 результативных передач.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:27
На него как и на Мухику будет спрос, поэтому железнодорожникам будет не просто его подписать
112910415
112910415
вчера в 14:14
замена нужна Артёму ...
Гость
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