«Локомотив» интересуется испанским форвардом «Ароки»

Агент испанского нападающего «Ароки» Кристо Гонсалеса Альваро Навасо подтвердил, что «Локомотив» проявляет интерес к игроку.
Ранее «Матч ТВ» сообщил о том, что «железнодорожники» ведут переговоры о приобретении форварда в летнее трансферное окно.
Я действительно контактировал с «Локомотивом» по поводу Кристо. От российского клуба есть определённый интерес, но на данный момент ситуация такова, что активных переговоров по поводу трансфера не ведётся.
В нынешнем сезоне Гонсалес провёл за португальскую команду 38 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 9 результативных передач.