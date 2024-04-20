Английские кошельки пришли за Пиняевым. Гвардиола, тен Хаг или Почеттино – будущий тренер вингера

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сегодня, 16:09

Готовы дать ему практику.

Молодой вингер – надежда, что с российским футболом ещё не всё кончено. Стажировки в академии «Манчестер Юнайтед», ранний дебют сначала в «Чертаново», потом – в «Крыльях», статус лидера, серьёзная травма, переход в «Локомотив» – к 19 годам Пиняев уже прошёл серьёзный путь. И, кажется, в истории напрашивается следующая глава.

Англичане готовы ждать прогресса в аренде

Конечно, в интерес лучших из АПЛ верится с трудом – инсайды сообщают, что вингер есть на радарах «Манчестер Сити», «Челси», «Юнайтед», «Ливерпуля» и «Ньюкасла». Похоже на сказки – но так же относились к переговорам «Челси» и «Динамо» по Арсену Захаряну. А следующим летом молодой талант и правда отправился в Европу – только в «Сосьедад».

Сергей по уровню таланта, по статусу его нынешней команды – ни в чём не уступает соотечественнику. Плюс гранды часто берут игроков «на вырост», чтобы те прогрессировали уже в клубной системе. И английскому рынку Пиняев хорошо знаком ещё по командировкам в МЮ – «манкунианцы» ожидаемо среди претендентов.

Так клубы просто сыграют на опережение – застолбят за собой проспекта, на которого потом пришлось бы потратить куда больше. Закрепиться в основе прямо сейчас в любом случае не получится – но англичане позаботятся об игровой практике, отпустив в аренду. Так Сергей продолжит прогрессировать уже за рубежом – а это выглядит эффективнее, чем оставаться в изолированной РПЛ (где как минимум невозможно оценить свой уровень на фоне европейских клубов).

Есть варианты попроще – и лучше для прогресса таланта

Другой вариант – клубы, которые изначально сконцентрированы на развитии молодёжи. Из таких за футболистом «Локомотива» следят дортмундская «Боруссия» и «Байер». Они куда скромнее, чем тот же «Сити» — но это из минусов. Плюс куда ощутимее – более благоприятная атмосфера для 19-летнего исполнителя.

Дортмундцы регулярно поставляют топ-игроков для европейских грандов. Вывели Санчо на взрослый уровень и задорого продали в «Юнайтед», позже в синюю часть Манчестера отправился Эрлинг Холанд. Возможно, главный талант поколения и системообразующий игрок нового «Реала» – Джуд Беллингем – тоже начинал в Дортмунде. Это уже закономерность – «чёрно-жёлтые» отлично работают с молодёжью.

«Байер» пока не перешёл к распродаже Виртца, Фримпонга и других молодых и дерзких – но вырастил их, что уже немало. Плюс пока в Леверкузене остаётся отличный тренер Хаби Алонсо – к «фармацевтам» стоит ехать хотя бы из-за него.

Среди претендентов называют и «Наполи» с «Вильярреалом», но такие варианты – спорные. Неаполитанцы ищут себя при Франческо Кальцоне, «жёлтая субмарина» ушла в тень после длительного отрезка с еврокубками. Зато там на юного вингера будут полагаться.

Нужно учитывать пропасть в классе

И она в период изоляции становится только глубже. Ещё в 2018 году Головин долго адаптировался в турбулентном «Монако» — а то была главная надежда сборной России. Алексей Миранчук уехал чуть позже – и тоже завоевал доверие Гасперини только сейчас.

Самый свежий пример – Арсен Захарян. Сразу после перехода в «Сосьедад» всплыла серьёзная проблема – россиянин просто не готов к такому уровню интенсивности, который предлагает Альгвасил и Ла Лига. И единственный выход – болезненный путь проб и ошибок.

Пиняева, как и любого другого из РПЛ , сейчас ждёт то же самое – скамейка, длительная адаптация. Уже потом – борьба за минуты на поле. Важно понять это на берегу.

Ехать, пока не поздно, или обрести стабильность в «Локомотиве»

При такой постановке вопроса крайне важно – готов ли Сергей к этому испытанию. Созревать дома или ехать, пока не упёрся в «потолок» – вечная дилемма. Арсен уехал рано. Было тяжело – зато период адаптации прошёл раньше, перспектив и времени на их реализацию куда больше. Да и в 20 лет адаптироваться к новым условиям проще.

Алексей Миранчук уехал позже – в 24 года и после нескольких стабильно хороших (и одного – прорывного) сезонов за «Локомотив». В «Аталанте» Гасперини обживался годами, пришлось даже съездить в аренду – но на то Джан Пьеро и специфический тренер, чтобы долго к нему адаптироваться. Теперь итальянец называет полузащитника ключевым для бергамасков, а сам Алексей созрел бороться за постоянное место в старте.

Распорядиться карьерой можно по-разному.

До сих пор Сергей принимал эффективные решения

Решение в любом случае за Сергеем. До этого он миновал капканы, на которых «слетали» другие таланты. Рано перешёл на взрослый уровень и попал к Игорю Осинькину – тренеру, который раскрывает в молодёжи лучшее (Дзагоев и Глушенко – самые яркие, но не единственные тому примеры).

Удержался от денег и скамейки «Зенита» (там оказался Коваленко), выбрал «Локомотив» и Михаила Галактионова – «красно-зелёные» выросли в проект, который растёт за счёт прогресса российской молодёжи, игроков сборной. Не требует жирный контракт и не отвлекается на нефутбольные факторы (привет, Иван Игнатьев). Да, Пиняев пока не стабилен и стагнировал в этом сезоне – сейчас начинает путь обратно в стартовый состав, к лидерству. Но это не Магомед-Шапи Сулейманов, который затерялся после коронавируса в арендах.

И пока не Матвей Сафонов, который не нашёл резона в переезде в Европу и теперь – на контракте с «Краснодаром» до 2029 года (преданность родному клубу не плохо. Плохо – что решил не поднимать потолок в более конкурентных чемпионатах).

Может, Сергей действительно не по годам зрелый человек – его решениям стоит довериться. Остаётся только следить – и надеяться, что потенциальная сказка не оборвётся так же стремительно, как остальные.